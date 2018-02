Dorwali ważnego przywódcę Talibów. Zginął w ataku amerykańskiego drona

W ataku drona zginął Khalid Mehsud. To drugi co do rangi przywódca pakistańskich Talibów.

Do ataku doszło na pograniczy afgańsko-pakistańskim. Pakistańczycy twierdzą, że Mehsuda znanego też jako Sajna zabito po afgańskiej stronie w prowincji Paktik.

Tehrik-e-Taliban Pakistan, czyli Pakistański Taliban utrzymuje, że do ataku doszło jednak na północy kraju w prowincji Waziristan.

– Potwierdzamy, że Kahalid Mehsud został zabity w ataku drona – oznajmił Mohammad Khurasani, rzecznik Talibów.

Mehsuda zastąpił inny przywódca wojskowy – Mullah Fazlullah znany jako Mufti Noor Wali Wali.

Fazlullah, podobnie jak jego poprzednik dowodził zbrojnymi bojówkami w południowym Waziristanie. Ten górzysty region uznawany jest za siedlisko afgańskiej i pakistańskiej Al Kaidy.

Sam Fazullah działał też w miastach, w tym w Karaczi na południu kraju. Wcześniej studiował w szkole koranicznej w Faisalabad w centrum Pendżabu.

Jest też autorem książki opiewającej Baitullaha Mehsuda, założyciela pakistańskiego Talibanu, który zginął także w ataku drona w 2009 roku.



W 2014 roku pakistańskie siły przeprowadziły wielką ofensywę na kryjówki Talibów i Akaidy zmuszając wielu terrorystów do ucieczki do Aganistanu.

Wcześniej jednak islamiści zdołali przeprowadzić wiele ataków bombowych na pakistańskie siły bezpieczeństwa.

Odkąd w Białym Domu zasiada Donald Trump ataki na Talibów nasiliły się, choć nie mają one jeszcze takiej skali jak w szczytowym momencie – w 2010 roku.

W ostatnim czasie relacje między Pakistanem a Stanami Zjednoczonymi są bardzo chłodne, odkąd Trump nazwał pakistańskich przywódców kłamcami i oszustami, którzy według niego stworzyli raj i schronienie dla terrorystów, czemu sami oficjele stanowczo zaprzeczają.

Tym niemniej Stany Zjednoczone zwiesiły przyznaną wcześniej Pakistanowi pomoc w wysokości 2 miliardów dolarów.

