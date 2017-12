Dzisiaj Donald Trump ogłosi swoją decyzję, która może ponownie podpalić Bliski Wschód

Prezydent Donald Trump wygłosi w środę przemówienie ws. swojej decyzji o przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy – poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders; dodała, że jego stanowisko w tej sprawie jest „dość stałe”.

Trump poinformował telefonicznie przywódcę Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, króla Jordanii Abdullaha II, prezydenta Egiptu Abd el-Fataha es-Sisiego, króla Arabii Saudyjskiej Salmana i premiera Izraela Benjamina Netanjahu o zamiarze przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Zobacz też: Setki lotów odsyłających imigrantów wstrzymane. Piloci odmawiają wykonania zadania z obawy o własne życie

Departament Stanu USA odmówił komentarza na temat tych rozmów. Poinformował jednak, że osoby pracujące dla amerykańskiego rządu i wszyscy dyplomaci otrzymali zakaz poruszania się po starym mieście Jerozolimy w związku zapowiadanymi protestami przeciw decyzji Trumpa.

Biały Dom podał też w komunikacie, że Trump podtrzymuje swe zobowiązanie do przyśpieszenia izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych.

Sprzeciw wobec planów amerykańskiej administracji wyraziło we wtorek wielu przywódców arabskich.

Zobacz też: Niemcy chcą wszystkich szpiegować. Każdy smartfon, laptop czy telewizor podłączony do internetu ma być dostępny dla służb

Ismail Hanija, przywódca radykalnego palestyńskiego Hamasu, który kontroluje Strefę Gazy, ogłosił, że przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy to przekroczenie „wszelkich czerwonych linii”. Wezwał Palestyńczyków do udziału w protestach w piątek, który będzie „dniem gniewu”

Izraelski minister ds. służb specjalnych Israel Kac potwierdził, że władze biorą pod uwagę ewentualną falę przemocy. „Przygotowujemy się na każdą opcję” – dodał. (PAP)

Zobacz też: Rewolucja w amerykańskiej ginekologii! Nie mogła zostać matką naturalnie, lekarze znaleźli sposób na jej bezpłodność [VIDEO]