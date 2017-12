Erdogan ostrzega: „Jeśli Trump to zrobi, może dojść do zerwania stosunków dyplomatycznych!”

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zagroził, że uznanie przez Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela, może doprowadzić do zerwania stosunków dyplomatycznych z tym krajem.

Panie Trump, Jerozolima jest czerwoną linią dla muzułmanów. Będziemy toczyć tę walkę z determinacją aż do samego końca. I może to doprowadzić do zerwania naszych stosunków dyplomatycznych z Izraelem – powiedział w tureckim parlamencie Erdogan.

Ostrzeżenie przed przenosinami ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy wysłał też minister spraw zagranicznych Ayman Safadi Jordanii.

Stwierdził, że podczas rozmowy z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem doszedł do wniosku, że uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela wywoła ogromne niezadowolenie w świecie arabskim. To z kolei może doprowadzić do olbrzymich napięć.

Podczas kampanii wyborczej Trump obiecał, ze przeniesie ambasadę amerykańską do Jerozolimy.

Źródło: kresy.pl