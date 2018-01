Generał US Army: „Trump zniszczy Koreę Północną w ciągu zaledwie kilku dni i Kim o tym wie”

Jak twierdzi amerykański generał, bohater wojny wietnamskiej Jack Keane, Donald Trump zniszczyłoby Koreę Północną „w ciągu zaledwie kilku dni”, gdyby doszło do wojny. Dodał także, że Kim Dzong Un dobrze o tym wie.

Korea Północna i Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach prowadzą wojnę dyplomatyczną i słowną.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zagroził nawet, że zaatakuje Stany Zjednoczone dzięki ukończeniu swojego programu atomowego. Mówił wprost, że jego rakiety mogą uderzyć w Los Angeles czy Waszyngton.

Jak twierdzi generał Keane reżim Kim Dzong Una byłby „zmiażdżony”, gdyby wywołał wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.

Na antenie Fox News Keane powiedział:

-„Kim Dzong Un, kiedy podejmie decyzję, by zareagować na to, co według niego jest prowokacją ze strony Stanów Zjednoczonych i spróbuje rozpocząć wojnę rakietowo-strzelecką na półwyspie – to będzie oznaczać koniec jego reżimu.”

-„I on o tym wie. Wszyscy ludzie wokół niego o tym wiedzą. Zmiażdżymy ten reżim w ciągu kilku dni i on o tym w – kontynuował.

Na antenie Fox News Keane powiedział, że USA powinny przygotować się na wojnę i już teraz gromadzić amunicję. Dodał także:

-„Jeśli pójdziemy na wojnę, a istnieje taka możliwość, dyrektor Pompeo z CIA powiedział, że jesteśmy zaledwie kilka miesięcy przed ostateczną rozgrywką.”

-„Jeśli tak jest, ponieważ jesteśmy w Iraku i Afganistanie, jesteśmy daleko od oceanu, co oznacza, że ​​musimy przygotować logistykę na poziomie molekularnym.”

Generał Keane dodał także, że Donald Trump powinien planować sprowadzenie amerykańskich obywateli do domu.

Argumentował on swoje zdanie tym, że Chiny i Korea Północna nie będą poważnie traktować gróźb USA, jeżeli Ameryka dalej będzie wysyłać rodziny do Korei Południowej.

Powiedział:

–„Właściwie uważam, że powinniśmy zrobić więcej, aby wzmocnić zmianę polityki, którą podjęliśmy wobec Korei Północnej, a mianowicie, że opcja militarna znów jest obecna” – dodał amerykański generał.

Sytuacja na półwyspie Koreańskim cały czas jest napięta.

Wolność24/ express.co.uk/ Fox News