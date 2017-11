Gigantyczny transport „narkotyku bojowników”. Tym szprycują się bandyci z ISIS

W kalabryjskim porcie Gioia Tauro przechwycono transport leku, który nazywany jest czasem „narkotykiem bojowników”. Włoskie służby twierdzą, że dystrybucją tej substancji zajmują się dealerzy z terrorystycznego Państwa Islamskiego. Zgromadzone w ten sposób środki służą finansowaniu działalności tej bandyckiej organizacji. W transporcie znaleziono 34 mln pastylek.

W akcji brały udział służba celna oraz Włoska Gwardia Finansowa. Według policyjnych źródeł lek pochodzi z Indii.

Przemytnicy współpracujący z ISIS przewożą go do Libii. Stąd wiedzie najkrótsza droga do włoskich wybrzeży. Wartość znaleziska ocenia się na ok. 50 mln euro.

Renzo Nisi, szef Gwardii Finansowej powiedział dziennikarzom, że pigułki pochodzą z Indii lub Pakistanu, gdzie są wytwarzane, a ich cena jest niska. W Libii osiągają cenę ok. 2 dolarów.

Według policji są używane przez terrorystów do walki ze zmęczeniem. Uważa się, że by osiągnąć odpowiedni efekt, należy zażyć od 4 do 5 tabletek. Mogą one również służyć jako towar na wymianę.

Tabletki powstały na bazie tramadolu. Jest to silny lek przeciwbólowy z rodziny opioidów, przypominający morfinę. Powoduje znacznie zmniejszenie wrażliwości na ból.

Istnieje możliwość, że celnicy przechwycili w transporcie również captagon. Jest to substancja, która zawiera amfetaminę.

Nie jest to pierwsza taka sytuacja. Włoskie służby, co jakiś czas odkrywają nowe transporty nielegalnych substancji.

Statki, na których przemycane są narkotyki, mogą według służb być wykorzystywane również do przerzutu broni oraz transportu ludzi.

Źródło: ansa.it/dokteronline