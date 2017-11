Imigracja „all inclusive”. Przemytnicy ludzi mają oferty niczym biura podróży. Ceny wysokie, ale klientów nie brakuje

Przemytnicy imigrantów mają nową ofertę all inclusive dla przybyszy, którzy z Afryki chcą przedostać się do Hiszpanii. Za jedyne 4500 euro można odbyć podróż w luksusowych warunkach.

Przemytnicy wciąż poszukują nowych tras i sposobów przezucania nielegalnych imigrantów z Czarnego Lądu do Europy.

Wciąż też rozwijają swój biznes. Teraz przygotowali specjalną ofertę dla imigrantów z zachodniej Afryki – zwłaszcza z Kamerunu.

Pakiet kosztuje 4500 euro i zawiera lot samolotem do Casablanki, a tam zakwaterowanie w luksusowych warunkach w oczekiwaniu na transport do Europy. Na końcu oczywiście przerzut do Hiszpanii.

Płatność jest realizowana przez rodzinę imigranta, który powiadamia ją o szczęśliwym wylądowaniu na Półwyspie Iberyjskim.

Patou Sedrick z Kamerunu, które pracuje z imigrantami w Tangerze twierdzi, że przemytnicy zarabiają nawet milion euro dziennie.

Skala biznesu jest tak duża, że pozwala przekupywać wszystkich urzędników i funkcjonariuszy na każdym etapie przemytu. Według niego nigdy przy wybrzeżu Maroka nie krążyło tyle łodzi.

Eksperci uważają, że skala przemytu jest tak duża, iż muszą za nią stać mafie i zorganizowane grupy przestępcze.

Część band przekwalifikowała się z przemytu narkotyków na przerzucanie ludzi. Tak stało się np. z gangami z Gwinei, które specjalizowały się w przemycie narkotyków z Południowej Ameryki do Europy.

