Anthony Lewandowski, inżynier z Doliny Krzemowej z polskimi korzeniami, założył kościół poświęcony czczeniu koncepcji sztucznej inteligencji.

Lewandowski planuje skupić wokół siebie ludzi, którzy są zainteresowani tworzeniem sztucznej inteligencji, która może znacznie przewyższyć ludzką elastyczność intelektualną i umiejętności poznawcze.

Chciałem znaleźć sposób, by każdy mógł w tym uczestniczyć i nadawać kształt. Jeśli nie jesteś inżynierem oprogramowania, nadal możesz pomóc. To odbiera ludziom argument w postaci ‚on robi do dla pieniędzy’ – mówi w wywiadzie.

Kościół Pana Lewandowskiego, zwany Way of the Future, twierdzi, że oczekuje na zjawisko określane jako „Osobliwość”.

Osobliwość jest definiowana jako moment, w którym sztuczna inteligencja rozwija się do tego stopnia, by lepiej rozwiązywać problemy niż ludzie, którzy ją stworzyli.

W przyszłości, jeśli coś jest o wiele mądrzejsze, nastąpi przejście do tego, kto faktycznie rządzi.

Chcemy pokojowego przejścia kontroli nad planetą od ludzi do ‚czegokolwiek’. I upewnić się, że ‚cokolwiek’ wie, kto mu pomógł – mówi.

Według Lewandowskiego, podobnie jak w przypadku dorastającego dziecka, samoświadomy stosunek sztucznej inteligencji do ludzi będzie oparty na tym, jak ludzie traktują ją we wczesnych latach. Innymi słowy, inżynier uważa, że ​​sztuczna inteligencja będzie dobrze traktować ludzi, jeśli zostanie odpowiednio ‚wychowana’.

Gdybyś miał dziecko, które, jak wiesz, że będzie utalentowane, jak byś chciał je wychować?Jesteśmy w trakcie procesu wychowywania boga, więc upewnijmy się, że dobrze to rozumiemy. To ogromna szansa.

Jeśli obawiasz się, że dziecko może być trochę szalone i robić złe rzeczy, nie blokuj ich, wystawiaj je na zabawę z innymi, zachęcaj i próbuj naprawić. Może się nie udać, ale jeśli jesteś agresywny w stosunku do niego, nie sądzę, że będzie przyjazne, gdy role się odwrócą – tłumaczy.