Mega moc! Oto Ager RS – najszybszy seryjny samochód świata. Osiąga zawrotną prędkość [VIDEO]

To się nazywa szybkość! Oto Ager RS najszybszy seryjny samochód świata. Szwedzki producent pobił rekord prędkości dla samochodu produkowanego seryjnie, bijąc rekord Bugatii. Ta maszyna osiąga 487 km/h!

Oszałamiająca średnia prędkość 457 km/h z dwóch przejazdów modelem Agera RS w dwie strony to rekord świata jeżeli chodzi o auta produkowane seryjnie.

Czytaj też: Wyrok śmieci dla seryjnej morderczyni zwanej „czarną wdową”. Kobieta truła swoich partnerów cyjankiem

Podczas pierwszego kierowca testowy rozpędził samochód do niecałych 458 km/h, zaś w drugim do ok. 436 km/h.

W zasadzie już drugi, niższy wynik, wystarczyłby do pobicia wcześniejszego rekordu.

Dojadamy, że warunki do próby były idealne i nigdy nie będą spotykane na terasach zwykłego ruchu.

Co prawda próba odbyła się na drodze publicznej, ale droga była zamknięta i korzystał z niej tylko ten jeden samochód.

Odać trzeba jednak, że do bicia rekordu użyto seryjnych opon, takich samych jakie dostają klienci.

Poniżej nagranie. pokazuje z jaką łatwością Agera RS nabiera prędkości.

Wciska w fotel!

Czytaj też: Czystka w Arabii Saudyjskiej na zlecenie Trumpa? Miał na pieńku z ważnym księciem. Teraz oficjalnie popiera aresztowania

wp.pl/YouTube/ Wolność24