Narodowa wyprawa na K2 walczy z trudnościami. Idą w górę pomimo silnego wiatru [FOTO/VIDEO]

Marcin Kaczkan i Denis Urubko, którzy w niedzielę rano rozpoczęli wspinaczkę, idą obecnie w kierunku obozu trzeciego. Z bazy wyszli w górę Maciej Bedrejczuk i Dariusz Załuski – przekazał kierownik narodowej wyprawy na niezdobyty zimą szczyt w Karakorum K2 (8611 m) Krzysztof Wielicki.

Kaczkan i Urubko najpierw zanocowali w obozie pierwszym na wysokości 5950 m, a następnie w drugim na 6300 m.

„W bazie wieje 40 km na godzinę, temperatura minus 18 stopni. Wyżej na pewno jest gorzej” – dodał Rafał Fronia, mianowany przez kolegów naczelnym kronikarzem wyprawy.

Trzeci obóz ma zostać założony na wysokości 7000 metrów. „Myślę, że nastąpi to za trzy dni” – przewidywał w rozmowie z TVN24 kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Kaczkan i Urubko przewodzą wyprawie na K2 i kontynuują wspinaczkę mimo niezbyt sprzyjających warunków. We wtorek ich szlakiem wyruszyli Bedrejczuk i Załuski. Reszta uczestników cały czas przebywa w bazie na wysokości 5150 m.

„Dało się wytrzymać. Jeśli byli w stanie dzisiaj rano iść do góry, to znaczy, że przetrzymali noc w dobrej kondycji. Oni zdają sobie sprawę, ze jeśli nie będą działać w tych warunkach, to zbyt wiele nie zrobimy. Weszli powyżej „dwójki” (drugiego obozu)”, aby zbadać teren, zobaczyć, jak wysoko można wyjść i wynieść namiot dla następnych zespołów” – relacjonował dla TVN24 Wielicki.

„Wiedząc o tym, że okna pogodowe są krótkie, postanowiliśmy działać także w złej pogodzie. Ona oczywiście umożliwia wspinanie, ale są to ciężkie, wytężające warunki” – dodał.

W środę, kiedy na wysokości 6000 metrów będzie wiało 30-40 km/h wyprawa ma pójść „ostro w górę”. Przełomem ma być zbudowanie obozu na wysokości ok. 7 tys. zł.

„U góry bardzo wieje. Nie sądzę, aby doszli do tej wysokości. Będzie to raczej zadaniem kolejnych zespołów. Myślę, że nastąpi to za trzy dni. Po założeniu „trójki” będziemy czekać na następne okno. Niestety, wstępne prognozy są takie, że po okresie względnej pogody nastąpią huraganowe dni i pewnie wszyscy spędzimy je w bazie” – zakończył Wielicki.

Jak wygląda życie w bazie pod K2.



Zobacz: Elisabeth Revol nie mówi całej prawdy w sprawie Tomka Mackiewicza. Tak uważa polska dziennikarka

Źródło: TVN24, PAP