Odwiedził nas „pierwszy posłaniec”. Pierwsza asteroida spoza Układu Słonecznego, która przeleciała tak blisko Ziemi [WIDEO]

Astronomowie odkryli przedziwną asteroidę przelatującą w odległości 24 mln kilometrów od Ziemi. Jest to pierwszy odkryty obiekt spoza naszego Układu Słonecznego, który zawitał w nasze sąsiedztwo

Asteroida ma 400 metrów długości i 40 szerokości. Jej długość dziesięciokrotnie przewyższa jej szerokość, co nie jest spotykane dla obiektów z naszego Układu Słonecznego, które były maksymalnie trzy razy dłuższe w porównaniu do swojej szerokości.

Asteroida przyleciała do nas spoza Układu Słonecznego i przypomina statek kosmiczny z filmów science fiction. To bardzo nietypowy kształt dla obiektów, które pochodzą z naszego systemu planetarnego.

Astronomowie początkowo nie wierzyli, że mają do czynienia z kometą albo asteroidą pochodzącą spoza naszego Układu. Gdy prześledzili jej orbitę, doszli do wniosków, że naprawdę pochodzi z bardziej odległych zakątków kosmosu.

– To, co zaobserwowaliśmy, było niezwykle szybko poruszającym się obiektem, wielkości co najmniej boiska do piłki nożnej, który dość drastycznie zmieniał swoją jasność – relacjonowała Karen Meech z Instytutu Astronomii uniwersytetu na Hawajach.

Asteroidę ochrzczono mianem Oumuamua. Jej nazwa po hawajsku oznacza „pierwszego posłańca”. Naukowcy są pod wrażeniem jej nietypowego kształtu, który przypomina cygaro.

Skład Oumuamua to najprawdopodobniej skały i metal. Swoje czerwonawe zabarwienie zawdzięcza promieniowaniu kosmicznemu, na które był narażony przez miliony lat.

W pobliżu Słońca pojawiła się przybywając od strony Wegi, czyli gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni, który w Polsce widać od wiosny do jesieni. Gdy ją odkryto znajdowała się około 24 mln kilometrów od Ziemi i oddalała się. Obecnie znajduje się już około 200 mln km od naszej planety.

– Od dziesiątków lat podejrzewaliśmy, że takie międzygwiezdne obiekty istnieją. Teraz jednak po raz pierwszy otrzymaliśmy dowód. Historycznie daje nam to nowe możliwości badania tego, w jaki sposób powstawały inne układu słoneczne – tłumaczy Thomas Zurbuchen z NASA.

