Oto najnowsza broń Chińczyków. Pokonali w USA w tym wyścigu zbrojeń. To przyszłość na polu walki

Opublikowano zdjęcia pierwszego na świecie elektromagnetycznego działa umieszczonego na okręcie, który dysponuje znacznie większą siłą niż jakikolwiek tego typu sprzęt opracowany na Zachodzie.

Alarmujące zdjęcia, które pojawiły się w sieci sugerują, że chińskie wojsko testuje broń, która podobnie jak niegdyś projekt ‚Gwiezdne Wojny’, wykorzystuje siłę elektromagnetyczną do strzelania pociskami z niezwykle dużą prędkością i na duże odległości.

Testy prototypów w USA pokazują pociski, które mogą uderzać siedem razy szybciej od dźwięku i mają zasięg 160 km.

Uważa się, że Pekin jest żywo zainteresowany tą bronią, ponieważ oferuje ona spory zasięg pocisku przy dużej prędkości pracy działa.

Nowe zdjęcia ukazują statek w stoczni Wuchang wyposażony w coś, co wydaje się być działem elektromagnetycznym. Na statku Haiyang Shan zainstalowano nową wieżę i urządzenia do zasilania.

Szefowie chińskich marynarki wojennej często używają stoczni w prowincji Hubei do przeprowadzania testów wojskowych, a eksperci obawiają się, że działo wkrótce będzie gotowe. Mówi się, że broń wygląda podobnie do prototypu US Navy.

Stany Zjednoczone testowały podobną technologię, ale ograniczyły projekt po wydaniu 500 miliardów dolarów. Najnowsze zdjęcia pokazują, że Chińczycy nie poddali się i najwyraźniej pokonali Amerykanów w wyścigu o nową broń.

W październiku ubiegłego roku Chiny ujawniły, że pracują nad elektromagnetyczną technologią wojskową, ponieważ zamierzają ulepszyć Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Badacz z Pekinu twierdzi, że nowa technologia będzie przyszłością walki na morzu.

Umożliwi ona zamontowanie elektromagnetycznych dział na statkach. Obecne systemy zasilania nie są w stanie obsłużyć ogromnego zużycia energii przez broń. Statki z taką bronią będą znacznie potężniejsze niż te istniejące obecnie. Ponadto nowy system znacznie zmniejszy hałas okrętów podwodnych podczas ich przemieszczania się pod wodą, poprawiając ich zdolności bojowe i zdolność przetrwania – mówi w wywiadzie dla China Daily.

