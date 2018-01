Pierwszy raz w historii pozwolili kobietom kibicować na stadionie! Uciechy było co niemiara [FOTO/VIDEO]

Kobiety w Arabii Saudyjskiej w piątek mogły po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz rozegrany pomiędzy dwiema lokalnymi drużynami. Wyznaczono dla nich specjalną strefę, tzw. sektor rodzinny, oddzielony od kibicujących mężczyzn.

„Strefy rodzinne” na stadionie zostały oddzielone od trybun dla mężczyzn barierkami. Stadiony zostały wyposażone w obiekty przeznaczone dla kobiet, m.in. obszary do modlitwy, restauracje, toalety, palarnie czy parking.

Decyzja o pozwoleniu kobietom na wejście na trybuny podzieliła opinię publiczną. Wiele osób podkreślało, że miejsce kobiety to dom, gdzie mogą opiekować się dziećmi i pielęgnować ich wiarę. Zdaniem krytyków kobiety nie powinny przebywać na stadionach, gdzie w tłumie mężczyzn słychać przekleństwa i chuligańskie przyśpiewki.

Decyzję o otwarciu stadionów dla kobiet ogłoszono w październiku. „To wydarzenie udowadnia, że zmierzamy w stronę świetlanej przyszłości. Jestem bardzo dumna z tego, że jestem świadkiem tej wielkiej zmiany” – powiedziała agencji AFP 32-letnia Lamya Khaled Nasser z Dżuddy.

Pierwszy mecz, na którym mogły być obecne kobiety, odbył się w piątek wieczorem w Dżuddzie na zachodzie kraju. Stadion w stolicy, Rijadzie, otworzy drzwi dla kobiet w sobotę, a w czwartek w mieście Dammam.

LIVE: @Arab_News video shows female fans of @ALAHLI_FC chanting for their team inside #Jeddah’s Al-Jowhara stadium after a ban on women attending sports stadiums in #Saudi Arabia was lifted. https://t.co/Bl5Y8uKsCs (AN video by Abedalziz Alakeel) pic.twitter.com/aNsCSk4nT0 — Arab News (@Arab_News) January 12, 2018

W 2015 roku Saudyjka, która próbowała obejrzeć na stadionie w Dżuddzie mecz, została aresztowana. Policja stwierdziła wtedy, że ochrona zauważyła na stadionie kobietę „przebraną” w bluzkę z długimi rękawami i spodnie, noszącą kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Jak zauważa agencja Associated Press, w przypadku cudzoziemek kilkukrotnie odstępowano od zakazu.

Krajowe władze z inicjatywy księcia Mohammeda bin Salmana zapowiedziały na ten rok szereg reform nadających kobietom więcej praw. Poinformowano m.in., że od czerwca kobiety będą mogły prowadzić samochody.

Jak podaje BBC, kobiety w Arabii Saudyjskiej nie mogą bez zgody mężczyzn m.in. samodzielnie podróżować, ubiegać się o paszport czy otwierać konta bankowego.(PAP)