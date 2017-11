PILNE! Masakra w kościele! Już 27 zabitych po tym jak mężczyzna otworzył ogień do modlących się w miasteczku Sutherland Springs na południu Teksasu

Co najmniej 27 osób zginęło w niedzielę, gdy w kościele w małej miejscowości Sutherland Springs na południu Teksasu mężczyzna otworzył ogień – informuje CBS, powołując się na policję. 20-25 osób zostało rannych.

Na miejscu jest policja i FBI. Ranni są transportowani śmigłowcami do szpitala.

Media podają, że napastnik został zastrzelony.

Prezydent Donald Trump, który odbywa właśnie podróż do Azji, napisał na Twitterze:

„Niech Bóg będzie z mieszkańcami Sutherland Springs. (…) FBI i organy ścigania są na miejscu. Monitoruję sytuację z Japonii”.(PAP)

Mass shootings in Sutherland Springs, Texas

1) 27 dead

2) Shooter dead

3) FBI responding

4) Church is 40 miles south east of San Antonio TX pic.twitter.com/HzopdtDxvj

