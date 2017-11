Potężna broń dla Polski coraz bliżej. Jest zgoda Pentagonu. Teraz czas na Kongres. MON chce kupić rakiety Patriot za ponad 10 mld dolarów

Amerykańska agencja DSCA poinformowała w piątek, iż rozważa się sprzedaż Polsce zestawu obronnego typu Patriot. Departament Stanu wysłał oficjalną notę do Kongresu w tej sprawie.

Według IAR, wartość kontraktu szacuje się na ponad 10,5 miliarda dolarów.

W piątek Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę, w której informuje o planach zawarcia umowy.

Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa sojusznika NATO, który był i pozostaje ważną siłą dla stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie – mówi w oficjalnym oświadczeniu Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego.

Zawiadomienie o sprzedaży jest nieodzownym elementem całej procedury i nie jest on jednoznaczny z dokonaniem transakcji. Na jej przeprowadzenie musi wyrazić zgodę Kongres, który ma 15 dni na podjęcie ostatecznej decyzji.

W tym czasie ma prawo do zmodyfikowania jej warunków bądź zablokowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do podpisania umowy może dojść jeszcze w grudniu.

Tego samego dnia wieczorem komunikat w sprawie wydał polski resort MON.

Kongres USA ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do sprzedaży uzbrojenia Polsce, a w przypadku braku przeciwwskazań, rząd amerykański może rozpocząć procedurę sprzedaży.

Oznacza to, ze w ciągu najbliższych dni strona polska otrzyma projekt umowy LOA, zawierający przedmiot umowy wraz z opisem, koszty oraz standardowe warunki sprzedaży w systemie FMS.

Następnie rozpocznie się finałowy proces uzgadniania zapisów LOA. Dopiero uzgodnione przez obie strony umowa LOA zostanie przedstawiona do podpisania przez rząd RP – czytamy w komunikacie.

Jak informuje rzecznik resortu, Anna Pęzioł – Wójtowicz, Polska będzie ubiegać się o najnowszą wersję systemu.

Zakup został podzielony na dwie wzajemne zależne fazy. Podkreślić należy, że w ramach fazy pierwszej pozyskiwane są także niektóre elementy kompletnego programu WISŁA, tj. wszytskich 8 baterii.