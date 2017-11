„Przeraża mnie to, że mają najgroźniejszą broń świata.” Admirał ostrzega – tak wysokiego zagrożenia ze strony Korei Północnej jeszcze nie było

Korea Północna jest teraz bardziej skłonna użyć swojej „niebezpiecznej broni”, ostrzegł Mike Mullen, były przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Według niego trwa eskalacja zagrożenia.

Mullen zapytany o możliwe kolejne prowokacje ze strony Pjongjangu stwierdził, że zagrożenie użycia broni nuklearnej przez Kim Dzong Una jeszcze nigdy nie było tak wysokie.

„Myślę, że to jest bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Szczerze mówiąc, przeraża mnie to, że mają do dyspozycji najgroźniejszą broń świata” – wyraził obawy.

Mullen stwierdził, że Korea Północna w użyciu broni jądrowej może widzieć jedyną możliwość na swoje przetrwanie.

Zdaniem eksperta czynnikiem znacznie eskalującym zagrożenie jest personalny konflikt między Kimem a Donaldem Trumpem, który trwa od kilku miesięcy.

Dodatkowo Korea ma zwiększać swój potencjał wojenny. Jednym z głównych jego gałęzi staje się działalność hakerska.

FBI i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosiły niedawno, że hakerzy z Pjongjangu są odpowiedzialni za ataki złośliwego oprogramowania pod nazwą „FALLCHILL”, które były skierowane przeciwko przemysłowi lotniczemu, telekomunikacyjnemu i lotniczemu.

Koreańczycy zostali również oskarżeni o cyberataki na firmy medialne, takie jak Sony i brytyjski Channel Four czy międzynarodowe banki.

Źródło: „Daily Express”