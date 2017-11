Rosyjskie samoloty wojskowe na egipskim niebie. Putin zbuduje bazy w Afryce?

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zatwierdził projekt umowy z Egiptem w sprawie wykorzystywania przestrzeni powietrznej i lotnisk obu państw przez ich samoloty wojskowe.

„Zatwierdzam przedstawiony przez ministerstwo obrony i uzgodniony z ministerstwem spraw zagranicznych projekt umowy rządu Federacji Rosyjskiej z rządem Arabskiej Republiki Egiptu o zasadach wykorzystywania przestrzeni powietrznej oraz infrastruktury lotniskowej FR i ARE” – czytamy w oficjalnym stanowisku.

Miedwiediew zlecił również resortom obrony i spraw zagranicznych wynegocjowanie ze stroną egipską zawarcia tej umowy zaznaczając, że nie będzie ona dotyczyła samolotów wczesnego ostrzegania ani samolotów wojskowych przewożących niebezpieczne ładunki.

Umowa ma obowiązywać przez okres pięciu lat.

Eksperci do spraw wojskowości nie mają jednak złudzeń, że podpisanie umowy to początek ekspansji wojsk rosyjskich w Afryce północnej. Pozwolenie na wykorzystywanie przestrzeni powietrznej to mały akt, który może szybko rozwinąć się w zwiększoną współpracę.

Zapewne już niedługo świat dowie się o budowie baz wojskowych Federacji Rosyjskiej na terenie Egiptu co zdecydowanie wzmocni jej pozycję na Morzu Śródziemnym.

