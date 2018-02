Sekcja zwłok masowego mordercy z Las Vegas ujawniona. W jego krwi znaleziono popularny lek

Jak donosi Las Vegas Review-Journal, strzelec z Las Vegas, który zabił 58 osób a następnie siebie w największej strzelaninie w historii współczesnej USA, posiadał w swoim organizmie leki przeciwlękowe. Gazeta powołuje się na nowo sporządzony raport z autopsji.

Autopsja potwierdziła również, że Stephen Paddock, 64-letni emerytowany inwestor nieruchomości i hazardzista, zmarł z powodu rany postrzałowej w głowę.

Biuro koronera hrabstwa Clark odmówiło natychmiastowej odpowiedzi na prośbę agencji Reuters, która zażądała kopii raportu, który opublikowano w czasopiśmie Review po tym, jak sędzia nakazał lekarzowi medycznemu opublikować go w zeszłym tygodniu na użytek organizacji prasowych.

Paddock strzelał do tłumu na koncercie z 32-piętrowego apartamentu w hotelu Mandalay Bay. Nim policja przeprowadziła szturm na jego lokum, zamachowiec zdążył zamordować dziesiątki osób a setki ranić. Tuż przed wejściem policji do jego „gniazda” zastrzelił się.

Władze oświadczyły, że w bezpośrednim następstwie napadu szaleństwa, mężczyzna oddał strzał w swoim kierunku, jednak nie zostawił listu. Nie ustalono motywu masakry.

W czasopiśmie Review nie znalazło się nic, co sugerowałoby, że zapisy z autopsji rzucają dodatkowe światło na to, co mogło zmusić Paddocka do przeprowadzenia najkrwawszej amerykańskiej strzelaniny.

Koroner hrabstwa Clark, John Fudenberg, wykrył leki przeciwlękowe w organizmie Paddocka, ale w „Journal of Journal” nie wyjaśniono, czy dalsze szczegóły tego odkrycia zostały opisane w nowym raporcie z autopsji.

Gazeta doniosła kilka dni po zabójstwach, że miejscowy lekarz przepisał Paddockowi lek znany pod marką Valium, który jest stosowany w leczeniu lęku i objawów odstawienia alkoholu.

W czasopiśmie Review odnotowano również, że Fudenberg wysłał próbkę tkanki mózgowej Paddocka do Uniwersytetu Stanford University School of Medicine w październiku, aby przeprowadzić badanie neuropatologiczne w celu wykrycia oznak możliwych zaburzeń, które mogłyby wytłumaczyć brutalne zachowanie Paddocka.

