Senat przegłosował! Największy w historii prezent od prezydenta dla Amerykańskich podatników o krok bliżej

Amerykański Senat głosami republikańskiej większości, po wielogodzinnej debacie, przyjął w nocy z piątku na sobotę czasu miejscowego historyczną ustawę o reformie systemu podatkowego.

Za przyjęciem ustawy o reformie podatków głosowało 51 senatorów z Partii Republikańskiej, przeciw było 49 senatorów, w tym jeden senator z Partii Republikańskiej.

Prezydent Donald Trump nie kryje zadowolenia z decyzji Senatu.

Jesteśmy krok bliżej do ogromnych cięć podatkowych dla pracujących i ich rodzin w Ameryce. Specjalne podziękowania dla @SenateMajLdr Mitch McConnell i przewodniczący @SenOrrinHatch za przeprowadzenie naszego projektu ustawy przez Senat. Liczcie na podpisanie ustawy przed świętami Bożego Narodzenia! – napisał Donald Trump na Twitterze

We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! pic.twitter.com/gmWTny3SfS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017