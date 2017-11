Tajemnica śmierci papieża Jana Pawła I wyjaśniona? Włoskie media: „Ta książka kładzie kres wszelkim spekulacjom”

Przyczyną śmierci Jana Pawła I po 33 dniach pontyfikatu była zlekceważona choroba serca – twierdzi wicepostulatorka jego procesu beatyfikacyjnego, watykanistka Stefania Falasca w swej książce. Ujawniła, że to papież nie chciał alarmować lekarza silnym bólem.

Ukazująca się 7 listopada książka „Papież Luciani. Kronika śmierci” definitywnie kładzie kres wszelkim spekulacjom i sensacyjnym domysłom oraz teoriom spiskowym, pojawiającym się na ten temat – podkreślają w sobotę włoskie media.

Zobacz też: Ania i Robert poszli na wycieczkę w góry. Zginęli od strzałów w głowę. Po 20 latach zapowiada się przełom w śledztwie. Były oficer CBŚ na tropie zabójcy studentów

Przypomina się, że stawiano także hipotezy o tym, że Jan Paweł I, który zmarł 28 września 1978 roku, został otruty.

Autorka książki przywołuje relacje osób, które nigdy wcześniej nie wypowiadały się na ten temat, i publikuje tajne dokumenty Stolicy Apostolskiej i kartę choroby.

Kluczowe znaczenie, jak podkreśla, miały wydarzenia, do jakich doszło na kilka godzin przed śmiercią Jana Pawła I, który poczuł się źle wieczorem, gdy modlił się ze swym sekretarzem księdzem Johnem Magee. Szczegółowy opis tych chwil zawiera ujawniona w książce, dotąd poufna relacja nieżyjącego już papieskiego lekarza Renato Buzzonettiego, przygotowana przez niego dla Sekretariatu Stanu w październiku 1978 r.

Buzzonetti wyjaśnił w niej, że tamtego wieczoru papież przez 5 minut odczuwał ból w okolicy mostka. Dolegliwość ta ustąpiła bez zastosowania żadnej terapii – dodał. Jak się okazuje – pisze Falasca – nie została otwarta watykańska apteka, nie podano papieżowi żadnych lekarstw i nie wezwano zakonnicy, która była jego pielęgniarką. Nie zawiadomiono lekarza także wtedy, gdy silny ból w klatce piersiowej powrócił.

Według relacji Magee, obecnie emerytowanego biskupa z Irlandii, to sam papież nie chciał wzywać lekarza. Doktor Buzzonetti o tym epizodzie dowiedział się dzień później, już po śmierci papieża.

Zobacz też: Nowe informacje na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego

W książce pojawia się też informacja, że zaraz po jego śmierci także niektórzy kardynałowie nie wykluczali tego, że ktoś mógł się do niej przyczynić, i domagali się szczegółów na temat wszelkich okoliczności.

Portal Vatican Insider podał, że we wtorek, a zatem w dniu publikacji książki, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie odbędzie się sesja z udziałem kardynałów i biskupów, którzy wypowiedzą się na temat heroiczności cnót Jana Pawła I w związku z toczącym się procesem beatyfikacyjnym.

Oczekuje się, że zaraz po tym posiedzeniu papież Franciszek złoży podpis pod dekretem o heroiczności cnót Albino Lucianiego, co będzie ważnym krokiem na drodze do jego beatyfikacji. Jednocześnie trwają dwa postępowania kanoniczne dotyczące cudów wymaganych do tego, by ogłosić go błogosławionym. (PAP)