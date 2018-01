Trump oskarża mocarstwo atomowe: „Kłamiecie, kradniecie i ukrywacie terrorystów!”

Prezydent Donald Trump oskarżył w poniedziałek na Twitterze Pakistan o kłamstwa i matactwa w stosunku do USA. W swym pierwszym noworocznym tweecie prezydent USA zarzucił też Pakistanowi, iż kraj ten udziela schronienia terrorystom.

„Stany Zjednoczone nierozsądnie przekazały Pakistanowi ponad 33 miliardy dolarów w ramach pomocy w ciągu ostatnich 15 lat, a oni dali nam tylko kłamstwa i krętactwa. (…) Udzielają schronienia terrorystom, których ścigamy w Afganistanie (…)” – napisał prezydent USA.

Pakistan gniewnie zareagował na tweet Trumpa informując, że środki zostały rozliczone i że „Pakistan jest gotowy publicznie rozliczyć wszelką pomoc”, którą otrzymał od USA.

Khurram Dastgir Khan, minister obrony Pakistanu napisał na Twitterze: „Pakistan jako sprzymierzeniec w walce z terrorystami dał bezpłatnie USA: komunikację lądową i powietrzną, bazy wojskowe i współpracę wywiadowczą, które zdziesiątkowały Al-Kaidę w ciągu ostatnich 16 latach”. Napisał także, iż USA nie dały Pakistanowi „nic, poza inwektywami i brakiem zaufania”(…).

USA rozważają wstrzymanie przekazania ponad 250 milionów dolarów z funduszu pomocy.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku sekretarz stanu USA Rex Tillerson, omawiając nową amerykańską strategię wobec Afganistanu, skrytykował Pakistan za udzielanie schronienia terrorystom i ostrzegł władze tego kraju, że pomoc Waszyngtonu dla Islamabadu nie jest bezwarunkowa.

Pakistan jest jednym z 9 krajów posiadających dostęp do broni atomowej oraz jedynym państwem islamskim z takim uzbrojeniem. Posiada on ok. 100 głowic oraz nie podpisał układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Źródło: PAP