Trwają protesty w Iranie. Są zabici i ranni. Donald Trump oskarża władze w Teheranie o brutalność i korupcję [VIDEO]

Prezydent USA Donald Trump nazwał we wtorek władze Iranu „brutalnymi i skorumpowanymi”. Wtorek jest szóstym dniem antyrządowych demonstracji w tym kraju, w których zginęło co najmniej 21 osób.

„Naród irański w końcu podejmuje działania przeciwko brutalnemu i skorumpowanemu irańskiemu reżimowi. Wszystkie pieniądze, które niemądrze przekazał mu prezydent (Barack – PAP) Obama, poszły na terroryzm i do jego +kieszeni+. Ludzie mają niewiele żywności, dużą inflację i nie mają praw człowieka. USA patrzą!” – napisał Trump na Twitterze.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

