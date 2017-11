Wojna coraz bliżej? Mocne słowa Trumpa: „USA są gotowe użyć pełnego zakresu możliwości militarnych przeciwko Pjongjangowi”

Wojna coraz bliżej? USA są gotowe użyć „pełnego zakresu swoich możliwości wojskowych”, by bronić siebie i swoich sojuszników przed zagrożeniem ze strony reżimu północnokoreańskiego – powiedział we wtorek prezydent Donald Trump, przebywający z wizytą w Korei Południowej.

-„Jesteśmy gotowi użyć pełnego zakresu możliwości militarnych, jeśli to będzie konieczne” – powiedział Trump na konferencji prasowej w Seulu, wyrażając przy tym nadzieję, że taka potrzeba nie zajdzie.

-„Nie możemy pozwolić, by Korea Północna zagrażała wszystkiemu, co zbudowaliśmy” – podkreślił, dodając, że „przyszedł czas, by działać pilnie i z wielką determinacją”.

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In powiedział, że razem z Trumpem uzgodnili „utrzymanie twardej postawy wobec zagrożenia północnokoreańskiego, opartej na przygniatającej przewadze siły” sojuszu USA i Korei Płd. nad tym krajem.

