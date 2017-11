Wścieklizna polityczna atakuje. Wolnościowy senator Rand Paul napadnięty w swoim domu przez Demokratę

Republikański senator, Rand Paul, padł ofiarą napaści w swoim domu w Kentucky w wyniku której poniósł obrażenia. Napastnik to najprawdopodobniej sąsiad Paula i zarejestrowany Demokrata. Mężczyzna został aresztowany.

Jak mówi rzeczniczka poszkodowanego, Kelsey Cooper, Rand został zaskoczony w swoim domu przez napastnika.

Nie zdradziła jednak dokładnych szczegółów na temat stanu senatora. Oświadczyła jedynie, że ‚nic mu nie jest’.

Jednak jak donosi Politico w wyniku potyczki, która miała miejsce w piątek, Paul miał trudności z oddychaniem.

Miał to być rezultat obrażeń żeber. Miał także krwawić z powodu cięć jakie miał wokół ust.

Napastnik to Rene Boucher, lat 59. Obecnie przebywa w więzieniu Warren County. Został oskarżony o napaść czwartego stopnia z drobnymi uszkodzeniami ciała.

Policja nie podała szczegółów dotyczących napaści ani motywu działań sprawcy. Przyznano jedynie, że Boucher znał Paula. Obaj zamieszkują Bowling Green w Kentucky.

Fox News doniosło, że Boucher jest lekarzem i zarejestrowanym Demokratą. Często publikował w mediach społecznościowych materiały na temat drażliwych tematów politycznych.

Rand Paul jest lekarzem. W 2016 roku startował w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych.

