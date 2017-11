Wszystkim opadły szczęki! CIA ujawnia jakie filmy miał na komputerze Osama bin Laden [VIDEO]

Osama bin Ledan, swego czasu najbardziej poszukiwany terrorysta świata, zginął 2 maja 2011 roku w wyniku akcji amerykańskich komandosów. Amerykanie znaleźli w jego tajnej kwaterze setki gigabajtów danych i filmów video. CIA właśnie ujawniło co Osama miał na komputerze.

W oświadczeniu dyrektor CIA Mike Pompeo powiedział, że ujawnienie części informacji z komputera bin Ladena to element polityki informowania Amerykanów o działaniach służb i terrorystach.

„CIA będzie nadal szukać możliwości dzielenia się informacjami z obywatelami Stanów Zjednoczonych zgodnie z naszym obowiązkiem ochrony bezpieczeństwa narodowego”.

Na liście plików których nazwy ciężko rozszyfrować pojawiły się znane powszechnie wszystkim pliki video takie jak Jaś Fasola z pasztuńskim dubbingiem, kreskówki Tom i Jerry , Chicken Little, Antz i film, który był hitem youtube „Charlie Bit My Finger”.

Znalazły się tam także inne ciekawe filmy.

Osama miał zapisane kilka filmów o szydełkowaniu, co może świadczyć, że któraś z żon Osamy miała ciekawe hobby. A może sam bin Laden machał drutami dla relaksu?

Osama miała także na dysku film dokumentalny o sobie z 2008 roku zrealizowany przez stację CNN.

Oczywiście Osama nie ukrywał się sam ale z rodziną i dziećmi więc bajki mogły być dla dzieci, ale czy taki islamski fundamentalista powinien pokazywac dzieciom amerykańskie, imperialistyczne bajki?

Nie wszystko zostało oczywiście ujawnione przez CIA. Nieoficjalnie mówi się, że znaleziono tam także filmy pornograficzne i inne materiały objęte prawami autorskimi. CIA odmówiło kilka miesięcy temu ujawnienia wszystkich materiałów zasłaniając się zakazem publikowania „nieprzyzwoitych treści”.

Poniżej słynny film „Charlie Bit My Finger”, który miał na dysku bin Laden. Jeżeli go oglądał to na pewno wybuchał śmiechem.