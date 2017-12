Zima stulecia w USA! Zamarzają nawet rekiny w oceanie. Wodospad Niagara skuty lodem. Gigantyczne opady śniegu [VIDEO]

W USA zima stulecia. Jak podaje Fox News, w Sylwestra w większości kraju będzie o 20 do 40 stopni chłodniej, niż zazwyczaj o tej porze roku. Jest tak zimno, że zamarzają nawet rekiny w oceanie Atlantyckim! Takiej pogody nie było od 1958 roku.

Miasta na wschodnim wybrzeżu USA doświadczają rekordowych opadów śniegu i ekstremalnych spadków temperatury. Fox News: było tak zimno, że rekiny chciały ukryć się na brzegu i tam zamarzły na śmierć!

Atlantic White Shark Conservancy doniósł, że pewna liczba żarłaczy, które padły martwe na Cape Cod, prawdopodobnie umarła z powodu „zimnego szoku”.

-„Uderzenie zimna” ma miejsce, gdy zwierzęta są narażone na gwałtowne spadki temperatury. Może to powodować skurcze mięśni i w końcu zatrzymanie akcji serca” – informuje Masslive.com.

Naukowiec Greg Skomal powiedział New York Times: „Jeśli mamy duże wahania temperatury, bardzo szybko mogą rekinom zamarznąć skrzela, te organy są bardzo wrażliwe i nie potrwa długo, jak rekin w tak ekstremalnych warunkach po prostu umrze.”

Wczoraj temperatura w Cape Cod spadł do -14 stopni Celsjusza, a ta lodowata pogoda będzie trwać przynajmniej do Sylwestra. Już wcześniej informowano o rekordowych opadach śniegu, jakie odnotowano w Pensylwanii.

W ciągu tygodnia okolice jeziora Erie przykryła pokrywa śnieżna o grubości 165 centymetrów.

Tak zimno w USA nie było od 1958 roku.

I niesamowity film z zamrażającej banki mydlanej!

Mróz w Ameryce Północnej jest tak siarczysty, że zamarł nawet Wodospad Niagara w Ontario w Kanadzie, który położony jest w pobliżu granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Każdego roku przyciąga około 14 milionów turystów.

Przyszliśmy zobaczyć cuda natury i piękno zimy. Wiele osób podziwia go w lecie, piękne, ale to jest inny rodzaj piękna i musimy się nim cieszyć – powiedział turysta Kevin McGowan.

Brutally cold weather has frozen the area around Niagara Falls — and could freeze the waterfalls if the arctic blast continues. pic.twitter.com/Axe0OMby31

— NBC News (@NBCNews) December 30, 2017