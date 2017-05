Gwiazdy na prawicy

Amerykańscy konserwatyści są kojarzeni w Europie z tym wszystkim, co postkomuniści nazwali swojego czasu „ciemnogrodem”. Lewicowa propaganda od lat wmawia europejskim czytelnikom, widzom i słuchaczom, że amerykańska prawica składa się głównie z białych pijaczków z przydrożnych barów na głębokiej prowincji oraz ze zdewociałych farmerów zacofanego cywilizacyjnie południa Ameryki.

Przyjęło się uważać, że amerykańscy naukowcy to ludzie o poglądach liberalnych społecznie i skrępowani więzami poprawności politycznej. Przecież to na amerykańskich uczelniach powstały ruchy społeczne, które wymyśliły poprawność polityczną. A jednak wielu naukowców i nauczycieli akademickich wcale nie chce stosować się do zasad lewicowej cenzury.

Zaszczute środowisko akademickie

Klasycznym przykładem swobodnego i szczerego wyrażania swoich poglądów były słowa wypowiedziane przez doktora Jamesa Watsona – genetyka i biochemika, który w wieku zaledwie 25 lat opracował w Laboratorium Cavendisha model budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA. Watson wywołał powszechną konsternację w sfermentowanym środowisku akademickim, oświadczając, że uważa Murzynów za ludzi zdecydowanie mniej inteligentnych niż biali: „polityka społeczna w tej kwestii opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej. Tymczasem badania pokazują, że jest inaczej”. Wielki noblista przeżył prawdziwe piekło po tych słowach. Rada Cold Spring Harbor Laboratory wyrzuciła go z funkcji dyrektora, a szereg instytucji naukowych odwołało wykłady Watsona na całym świecie. Chwila prawdy kosztowała tego wielkiego człowieka całą masę upokorzeń i prześladowań. A przecież jego słowa miały zaledwie charakter luźno wypowiedzianej opinii, do której każdy człowiek w wolnym świecie ma prawo.

Przypomina się od razu program telewizyjny prowadzony przez red. Tomasza Lisa, wyemitowany w TVP 21 grudnia 2009 roku, w którym zaproszona do studia niejaka Kazimiera Szczuka obsobaczyła wicemarszałka sejmu Stefana Niesiołowskiego za to, że ośmielił się porównać niekonstytucyjny parytet dla kobiet do dyskryminacyjnego prawa amerykańskiego nakazującego uczelniom przyjmowanie na studia murzyńskich pół-analfabetów z przyczyn czysto rasowych. Marszałek Niesiołowski jest najwyraźniej człowiekiem słabym, skoro pozwolił Szczuce na besztanie siebie słowami, że „nie wolno źle mówić o Murzynach, bo prezydentem USA jest Barack Obama”. Pan marszałek nie potrafił nawet zacytować swojej bezczelnej rozmówczyni artykułu 54 p. 1 Konstytucji RP, który wyraźnie stwierdza, że „każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Ale jak to bywa w systemie orwellowskim, ten najbardziej wyszczekany polski polityk skulił się, wbił w fotel i z pokorą słuchał bełkotu Szczuki do końca programu. O postawie gospodarza programu szkoda się nawet wypowiadać, bo jest to człowiek nie wart wspominania, skoro jako dziennikarz pozwala zaszczuwać swoich gości.

Watsonów w amerykańskim światku akademickim jest wielu. Zaledwie 14% nauczycieli akademickich zgadza się z poglądami bardzo liberalnymi (w znaczeniu amerykańskim), a ponad połowa odnosi się sceptycznie do politycznie poprawnego spojrzenia na świat. Można więc powiedzieć, że środowisko akademickie w USA jest uśpionym zapleczem amerykańskiej prawicy.

Być jak Jon Voight

Bob Grant (Robert Ciro Gigante) – znany dziennikarz i gospodarz niezwykle popularnego programu radiowego w USA – mawiał, że najgorsze, co mogło się przydarzyć Ameryce, to Hollywood. Grant uważał, że zdominowane przez żydowskich producentów filmowych Hollywood jest wylęgarnią komunizmu w Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję kilka razy rozmawiać z Bobem Grantem, ale przyznaję się, że nie ośmieliłem się go zapytać, dlaczego sądzi, że komunizm jest modny wśród ludzi, którzy mają domy warte miliony dolarów. I chociaż zawsze uważałem i uważam Boba Granta za wzór wolnego obywatela i świetnego komentatora radiowego, który nie chowa głowy w piasek przed propagandową nawałą czerwonych, to do dzisiaj zastanawia mnie jego wrogość wobec Hollywood.

A przecież duża część amerykańskiego środowiska filmowego daleka jest od nurtu politycznego, który od lat dewastuje Amerykę. Do najbardziej znanych konserwatystów, którzy nie dali się zagnać do czerwonej obory, należy bez wątpienia aktor Jon Voight, znany głównie z roli Joe Bucka z „Nocnego Kowboja” (reż. John Schlesinger) oraz oskarowej kreacji Luke’a Martina z filmu „Powrót do domu” (reż. Hal Ashby). To właśnie Jon Voight w ostrych słowach skrytykował Obamę, jako pierwszy nazywając go „fałszywym prorokiem”. Podkreślam: to nie Bogu ducha winny poseł Artur Górski jako pierwszy tak nazwał obecnego gospodarza Białego Domu, ale właśnie Jon Voight, o czym kilku niedouczonych dziennikarzy prasy lewicowej nie raczy pamiętać. W czerwcu zeszłego roku Voight nie zostawił suchej nitki na prezydencie, przemawiając na jednej z konferencji GOP: „Każda decyzja Obamy to porażka. Wydaje mu się, że jest łagodnym Juliuszem Cezarem, który podbije świat swoim słodkim gadaniem. On mydli nam oczy czułymi słówkami. Myśli, że zbierze wszystkich wrogów do jednej małej piaskownicy, gdzie będą bawić się na huśtawkach. To fałszywy prorok, któremu należy odebrać władzę”.

Co ciekawe, jeszcze bardziej radykalna swojej opinii o Baracku Obamie jest córka Jona Voighta, Angelina Jolie, która – jak donosił „US News” z 24 listopada 2009 roku – wprost nienawidzi nowego prezydenta. I nie przeszkadza jej w tym fakt, że jej mąż Bratt Pitt jest wielkim sympatykiem Obamy i brał nawet udział w jego kampanii wyborczej.

Długa lista gwiazd prawicy

Śmiały i godny naśladowania Jon Voight otwiera długą listę znanych nazwisk gwiazd filmowych, reżyserów, scenarzystów, techników, producentów i innych ludzi powiązanych z dziesiątą muzą jawnie głoszących swoje konserwatywne i republikańskie poglądy. Wkrótce minie druga rocznica śmierci wielkiego aktora i społecznika, wieloletniego przewodniczącego NRA (Narodowego Stowarzyszenia Broni Palnej) – Charltona Hestona. W jego pokoleniu było wielu aktorów konserwatystów, zagorzałych zwolenników prawego skrzydła partii republikańskiej – takich jak Ronald Reagan, John Wayne, Clint Eastwood, Robert Duvall, Bo Derek, Patricia Heaton, Danny Aiello, Tom Selleck, republikański senator Sony Bono (były mąż piosenkarki Cher) czy wspaniały i charyzmatyczny czarnoskóry aktor James Earl Jones. Ale i dzisiaj lista aktorów młodszego pokolenia, którzy są zadeklarowanymi konserwatystami, jest bardzo długa i równie imponująca. Nie sposób wymienić wszystkich.

Wystarczy jedynie wspomnieć Arnolda Schwarzeneggera, republikańskiego gubernatora Kalifornii, czy Chucka Norrisa – skrajnie prawicowego publicystę, którego artykuły (obok wielu innych, równie dobrych) warto czytać na stronie www.theconservativevoice.com. Ciągnąc dalej tę listę, nie sposób pominąć takich nazwisk jak wybitny czarnoskóry aktor Denzel Washington, który jakoś nie uległ czarowi „czarnego mesjasza”, podobnie jak inny murzyński aktor, James Reynolds. Republikanami są bez bez wątpienia: Bruce Willis, Kelsey Grammer (odtwórca roli Frasiera w serialu komediowym pod tym samym tytułem), James Woods, Tony Danza, Jonathan Jackson, Gary Sinise (odtwórca roli pułkownika Dana Taylora w filmie „Forrest Gump”) Fred Thompson czy Fred Grandy. Jeżeli ktoś sądzi, że jest to środowisko białych facetów z głębokiej amerykańskiej prowincji, to się grubo myli.

Nie wspominając wcześniej wymienionych czarnoskórych gwiazdorów, warto sobie poczytać opinie uroczej blondynki Heather Locklear, nowojorskiego żyda Adama Sandlera czy zmysłowej brunetki Patricii Helen Heaton. Zapewniam, że powyższe nazwiska to tylko początek listy. Są też inni – jak wybitny reżyser i fenomenalny aktor Mel Gibson. Ten jednak jest na indeksie wiadomo kogo i wiadomo za jaki typ wypowiedzi. Dlatego dużo wody upłynie w Missisipi, zanim znowu obejrzymy jego nowy film w stylu „Pasji”. Wbrew kłamstwom i półprawdom wpajanym ludziom przez europejskie media lewicowe, amerykańska prawica nie rekrutuje się z prowincjonalnego ,,ciemnogrodu”.

Środowiska konserwatywne tworzą biali, czarni, kobiety, mężczyźni, katolicy, protestanci, żydzi, mormoni, naukowcy, pisarze i ludzie sztuki oraz wiele innych grup zawodowych i społecznych. Nie sposób wymienić za jednym razem wszystkich. Jaki element łączy ich wszystkich? Patriotyzm, troska o przyszłość swojego kraju oraz odrzucenie inwazji obcych kulturowo imigrantów z krajów Trzeciego Świata.