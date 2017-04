Korwin Mikke: Dwie zasady Friedmana

Śp. profesor Milton Friedman jest laureatem Nagrody im. Alfreda Nobla z dziedziny ekonomii choć (co trzeba przyznać) większość ekonomistów zupełnie się z nim nie zgadza. To właśnie ta Większość Ekonomistów doprowadziła gospodarkę światową do obecnego stanu – natomiast uczniowie prof. Friedmana odpowiedzialni są za to, że Chile po objęciu władzy przez Śp. gen. Augusta Pinocheta w ciągu dwóch lat oddało cały majątek rozgrabiony przez piekłoszczyka Salwatora Allende, spłaciło zaciągnięte przezeń długi – i mimo to zdołało wyjść na pierwsze miejsce w Ameryce Łacińskiej.

W dodatku chilijskie rozwiązanie głównego problemu, w jaki wpędzili nas socjaliści (acz, jak dziś widać, nie bez skaz), do dziś uważane jest za najlepsze – i (jako modelowe) powtórzone już przez 20 innych państw (w tym takie, które na słowo „Pinochet” czym prędzej spluwają…)

Gdy p. Profesor, wraz ze swą żoną Różą, był gościem UPR w Polsce, zostało to bardzo starannie przemilczane przez środki masowego przekazu – bo, jak wiadomo, porządny noblista to p. Wisława Szymborska, miłośniczka Stalina; p. Czesław Miłosz (do niedawna: zdeklarowany socjalista); czy p. Lech Wałęsa (obrońca praw klasy robotniczej). Natomiast p. prof. Friedman socjalistą nie jest – a nawet wręcz przeciwnie.

I właśnie dlatego został przemilczany. Można by protestować, że był to akt antysemityzmu… Prof. Friedman był mianowicie Żydem – i to Żydem, który (w odróżnieniu od niektórych jąkających się Żydów – przyjmujących wszakże bez krępacji tytuł „Żyda Roku…”) – bez krępacji twierdzi, że jest Żydem. Kłopot w tym, że ci, co go chcą zamilczeć na śmierć (fachowo nazywa się to: „Todschweigen”) – to są też Żydzi. W USA bowiem na czerwonych (czyli Demokratów) głosuje 63% kobiet, 85% Murzynów – ale aż 95% Żydów (co dowodzi, że w zbitce „żydo-komuna” coś jest…)

Prof. Friedman nie mógł się temu nadziwić: „Żydzi – powiada – tyle zawdzięczają kapitalizmowi: emancypację, równość, pieniądze (no, nie wszyscy…) – a gdzie dorwą się do władzy, tam budują socjalizm; nawet w Izraelu – co już jest szczytem głupoty!”

W Polsce – i wszędzie – prof. Friedman wbijał nam w głowę dwie podstawowe zasady.

1. Pod żadnym pozorem nie wdawajcie się w pertraktacje z zachodnimi rządami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, jak UE, MFW, Bank Światowy itp. Wprowadźcie pełny wolny rynek – i odmawiajcie na ten temat wszelkich dyskusji. Jeśli zaczniecie się z nimi układać i zawierać „porozumienia” – to oni Was oszukają, bo są w tym znacznie bardziej wycwanieni!

Otóż – proszę zauważyć – postępujemy dokładnie odwrotnie. O wolnym rynku nie ma nawet mowy (ostatnio ustalana przez Rząd jest nie tylko cena benzyny i pszenicy, ale nawet bananów i płyty spilśnionej!) – natomiast liczna klasa biurokratów zawiera w naszym imieniu setki i tysiące „porozumień” z najdziwaczniejszymi organizacjami międzynarodowymi. Czasem jest to „porozumienie” Rządu III RP z Unią Europejską – a czasem Porozumienie „niektórych polskich kręgów katolickich” z „niektórymi kręgami światowego żydostwa” – które też ponoć „musimy” honorować; i rzeczywiście okazało się, że musimy – choćbyśmy mieli złamać polskie prawo!

Zasada następna brzmi tak:

2. Nie wprowadzajcie u siebie takich ustaw, jakie dziś obowiązują na Zachodzie; wprowadźcie takie ustawy, jakie obowiązywały na Zachodzie wtedy, gdy Zachód był tak biedny, jak Wy teraz.

W domu człowieka, który się dorabia, stale dzwonią telefony, biegają ludzie, panuje harmider i gorączkowy pośpiech. W domu człowieka, który jest obrzydliwie bogaty, dobrze opłacani lokaje poruszają się bez pośpiechu, a rodzina pół roku spędza na Bermudach.

To życie jest przyjemne. Tyle, że gdyby postępował tak człowiek na dorobku – to nigdy by się niczego nie dorobił…

I właśnie dlatego biurokracja z UE „zachęca” nas do wprowadzania Kart Socjalnych, Bezpieczeństwa Pracy, Gwarantowanych Urlopów…

