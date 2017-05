Koszty walki z terroryzmem

Przekleństwem naszych czasów może być szybki przekaz informacji. Codziennie dowiadujemy się, że w Bombaju wysadzono hotel, w metro w Madrycie podłożono bombę, ktoś zadzwonił, że podłożono bombę w warszawskim metro, więc wstrzymano ruch na 6 godzin – i żurnaliści robią z tego sensację. A mnie tak naprawdę guzik to obchodzi.

[nice_alert]„Niech na całym świecie wojna – byle polska wieś zaciszna; byle polska wieś spokojna”. 300 lat temu, gdy wymordowano połowę ludności Bambuko, to mój pra-pra-pra-dziadek się tym nie denerwował, bo o tym nie wiedział. To dlaczego mam być w GORSZEJ sytuacji od mojego praszczura? Ja mam to w nosie. W USA codziennie na drogach ginie ok. 150 osób. Jak łatwo policzyć, w 20 dni ginie tyle, co zginęło w wieżach World Trade Centre. Jakbym się denerwował co 20 dni – to byłby ze mnie strzęp człowieka. Więc mam to w nosie.[/nice_alert]

Jakby terroryści przyjechali do Polski rozwalać Pałac Kultury i Nauki – to bym się zdenerwował. Ale tylko w tym sensie, że żądałbym powieszenia tych terrorystów na najbliższej suchej gałęzi. PKiN-u nie rozwalą, bo to – w odróżnieniu od wież WTC – solidna konstrukcja. A gdyby nawet – to jest kupa pomysłów na zagospodarowanie warszawskiego city, a PKiN w tym tylko przeszkadza.

W mojej Ameryce po roku na miejscu wież WTC właściciel wybudowałby dwa razy wyższe i ładniejsze. Ameryka socjalistyczna, Ameryka pp.Busha i Obamy, już 7 lat planuje i dyskutuje, co z tym zrobić… Ale to jej problem. W Polsce żadni terroryści niczego nie zburzyli – więc się nimi nie przejmuję. Koszt „walki z terroryzmem” i koszty podjętych środków bezpieczeństwa są w USA już ponad 1000 razy większe niż szkoda wyrządzona przez terrorystów. Natomiast w naszym zaścianku wszystkie pieniądze wydane na „walkę z terroryzmem” to pieniądze stracone. Nam grożą Niemcy – a nie terroryści.



[nice_info]Proszę doliczyć do tego koszty zatrzymania Warszawy na 6 godzin – z powodu strachu przed mniemanymi terrorystami oraz (po średniej stawce godzinowej) czas, jaki Polacy zmarnowali na gadaninę o terrorystach w USA, w Madrycie, w Bombaju, w Londynie… „Walcząc z terroryzmem”, dyskutując o terroryzmie – robimy dokładnie to, czego chcą terroryści. W rzeczywistości są to malutkie grupki fanatyków – i raz na 100 lat udaje im się coś zmontować w Hiszpanii, raz na sto lat w USA, raz na 100 lat w Anglii – i nie mamy się więc doprawdy czym przejmować – tym bardziej że w Polsce ani razu.[/nice_info]

Terroryści chcą rozgłosu, bo rozgłos jest skuteczniejszą bronią, niż semtex. Więc zajmijmy się czymś innym. „Byle polska wieś zaciszna; byle polska wieś spokojna”. Zajmijmy się tym, że u nas na wsi jest wybój w drodze i stara Kowalska skręciła sobie nogę. To jest problem! A to, że terroryści w Bombaju. Albo „Tamilskie Tygrysy”? To nie jest problem dla nas, ani nawet dla Hindusów – to problem dla Maharashtrian i Gujaratian. Jest ich w Bombaju 15 milionów – jest komu dyskutować o terrorystach.

Coraz więcej ludzi dochodzi do tego wniosku. Spadają nakłady Wielkich Gazet, w których szaleją dziennikarze donoszący z tryumfem (jest SENSACJA!) o tym, że dwóch Norwegów w Nepalu zgwałciło Japonkę. Ludzie kupują lokalną gazetę, by dowiedzieć się, czy kostka Kowalskiej ma się lepiej – i raz w tygodniu np. „Angorę”, by jednak wiedzieć, co się dzieje. I przez dwie godziny tygodniowo dyskutują o tym, czy Chińczyki trzymają się mocno. A resztę czasu zajmują się sprawami naprawdę poważnymi. SWOIMI sprawami.

