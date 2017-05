O co chodzi w Gruzji?

Dawniej panował obyczaj, że podczas Igrzysk Olimpijskich przerywano wojny. Tymczasem JE Michał Saakashvili wybrał akurat dzień rozpoczęcia igrzysk na to, by napaść na zbuntowaną Osetię. Postąpił zresztą nie najbardziej humanitarnie, bo o godzinie 4.47 rano (wojskowi uwielbiają atakować wtedy, gdy normalni ludzie jeszcze śpią) ostrzelał przez godzinę miasto z ciężkiej artylerii – a potem posłał tam czołgi i piechotę.

Najprawdopodobniej liczył na to, że JE Dymitr Miedwiediew (będący zresztą akurat na urlopie) nie będzie bronił swoich protegowanych, czyli Osetyńczyków (południowych, oczywiście). Wszelako 90% Osetyńczyków, mających krewnych–i–znajomych po drugiej stronie Kaukazu, w Osetii Północnej (na Kaukazie każdy jest z każdym jakoś spokrewniony…) zaopatrzyło się w paszporty Federacji Rosyjskiej – a p. Włodzimierz Putin czym prędzej opuścił Pekin i przyleciał organizować interwencję w obronie obywateli Federacji.

Na początek Moskwa zażądała, by Rada Bezpieczeństwa kazała Gruzinom wynieść się z powrotem. Ponieważ jednak Gruzini to z kolei protegowaniu Amerykanów, USA i UK zablokowały rezolucję. P. Putin natychmiast przystąpił do odbijania Osetii – a przy okazji zbombardował Gori (stolicę prowincji, dokąd umknęły pokonane oddziały gruzińskie – a w której stoi gigantyczny pomnik Wielkiego Gruzina, Józefa Stalina – oraz port Poti; pod pretekstem, najprawdopodobniej słusznym, by przez ten port nie przysyłano Gruzinom kontrabandy wojennej.

[nice_info]Teraz z kolei Amerykanie zażądali zwołania Rady Bezpieczeństwa, domagając się rezolucji nakazującej wycofanie się Rosjanom. Co z kolei zablokowali, oczywiście, Federałowie. Po czym rosyjski Niedźwiedź, usatysfakcjonowany odgonieniem wilka, który chciał pożreć jego ukochanego osetyńskiego zająca, oblizawszy łapy schował się do jamy.[/nice_info]

Ludzie znający się odrobinę na polityce zachodzą teraz w głowę: co się właściwie stało? Przecież p. Saakashvili nie jest idiotą. Wiedział, że latem Rosjanie nie będą mieli żadnego problemu z przerzuceniem wojsk przez Kaukaz – bu prowadzi przezeń tunel i dwupasmowa droga. Zima – co innego: tunel jest na wysokości 3000 m, więc przejazd jest albo niemożliwy, albo bardzo utrudniony; ale latem?

Wiec PO CO on to zrobił akurat teraz???

[nice_info]Moskwa z podejrzaną gorliwością lansuje tezę wymyśloną przez p. Gleba Pawłowicza, doradcy moskiewskiego rządu, że to rządząca w Białym Domu klika neokonserwatystów (nie mylić z prawdziwymi konserwatystami; mają z nimi tyle wspólnego, co pachciarz spod Oszmiany z księciem Radziwiłłem) wykoncypowała tak: dyskretnie się pana Saakashvilego zachęci, zapewniając o poparciu. On napadnie – a wtedy podniesie się histeryczną nagonkę na rosyjskich imperialistów, co znacznie podgrzeje patriotyczne nastroje w USA, co z kolei zwiększy szanse pana Jana McCaina w wyborach prezydenckich![/nice_info]

A Gruzja? Gruzję się zostawi swojemu losowi…

Bardziej frapująca jest inna hipoteza, którą lansuje część opozycji gruzińskiej – uważającej, że nie można, mimo wszystko, robić z własnego prezydenta idioty. Twierdzą oni, że FSB ma wszędzie swoje macki – a w byłych „demoludach” i republikach mają je bardzo długie i wprawne. I oto jakiś agent FSB wewnątrz służb gruzińskich puścił jakąś super–tajną informację, że w razie ataku Rosja nie będzie interweniować – więc można zaczynać! Ewentualnie: że można zaczynać, bo w razie czego Wielki Brat zza Oceanu coś z tym zrobi.

[nice_info]Moskwa podejrzanie szybko i sprawnie przeprawiła przez Kaukaz tyle wojsk, ile trzeba, by Gruzini zwiewali, gdzie pieprz rośnie. Co uzasadnia podejrzenia, że to jakaś koronkowa intryga rosyjskiego wywiadu.[/nice_info]

Tak czy owak – Gruzini dali się podpuścić – i obudzili w stanie mocno poobijanym.

Ale Gruzini nie powinni płakać. Wuj Sam przesłał im pieniądze na pomoc humanitarną. Całe 250 000 dolarów!

