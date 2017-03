Państwo polskie tworzy monopole

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko wolnemu rynkowi jest ten mówiący o potrzebie ochrony konsumentów przed powstającymi monopolami. Oczywiście taką ochronę miałoby zapewnić tylko państwo. Puszczenie gospodarki samopas miałoby w krótkim okresie doprowadzić do całkowitego zniszczenia konkurencji. Szybciej rozwijające się firmy stosowałyby politykę dumpingu cen tylko po to, by zdobyć jak największy udział. Wraz ze zdobyciem pozycji dominującej, zgodnie z teorią, miałyby nie dopuszczać już do powstania nowych konkurentów.

[nice_alert]Jest to jeden z najczęstszych przesądów dotyczących klasycznego liberalizmu gospodarczego (nie jakiego tam neoliberalizmu, czyli kapitalizmu państwowego powstałego w wyniku działań reaganomiki i częstych zamówień rządowych) i jednocześnie wyjaśnienie, dlaczego państwo tworzy prawo w sferze gospodarczej, starając się uregulować co bardziej drażliwe kwestie (np. kodeks pracy, ochrona konsumenta, ustawy antydumpingowe i antymonopolowe).[/nice_alert]

Gdyby dopuścić do faktycznego wolnego rynku, nie regulowanego żadnymi ustawami, mielibyśmy (wg zwolenników istnienia państwa w gospodarce):

– po jednej, dwóch firmach w każdej branży;

– wyzysk pracowników (brak konkurencji i możliwości wyboru zatrudnienia w ramach swoich kwalifikacji);

– wysokie ceny produktów i usług, nie weryfikowanych w grze rynkowej.

Wszystkie trzy główne argumenty są oczywiście prawdziwe, ale tylko w odniesieniu do monopoli (lub oligopoli, czyli istnienia kilku firm kontrolujących cały rynek, na którym bariery wejścia są albo bardzo wysokie, albo regulowane przez ustawy państwowe – np. w Polsce rynek telefonii komórkowej).

[nice_info]Założenie, że wolny rynek powoduje właśnie powstawanie monopoli, jest już takim dogmatem naukowym, że właściwie nie wypada o niego nawet pytać. Powtórzony wielokrotnie w podręcznikach do ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie został praktycznie uznany za prawdę. Jednym z głównych celów powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej była ochrona konkurencji pomiędzy członkami i przeciwdziałanie powstawaniu monopoli. Działania obecnej Wspólnoty Europejskiej również uważa się za antymonopolowe. W końcu Bruksela zmusza między innymi do liberalizacji usług pocztowych, namiętnie walczy, nakładając kary na Microsoft, który wykorzystuje praktyki monopolistyczne.[/nice_info]

Może się wydawać, że WE walczy z monopolami powstającymi na wolnym rynku. Z drugiej jednak strony, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europejskiej nr 384/96, ustanowiono taką definicję: „Dumping występuje, gdy cena eksportowa produktu sprzedawanego do Unii Europejskiej jest niższa od ceny takiego samego lub podobnego produktu na rynku krajowym. Tak więc dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z praktykami dumpingowymi, należy porównać cenę tego samego (podobnego) produktu kierowanego na rynek krajowy i unijny”.

Co znaczy dokładnie tyle, że wprowadzając produkt na rynek unijny, powinniśmy stosować zawsze te same ceny, po których producent sprzedaje na swoim rynku krajowym. Chore to i prowadzi do częstego wszczynania postępowań antydumpingowych, skutecznie ograniczających konkurencję na rynku unijnym. I jeszcze bardziej przyczynia się do powstawania monopoli (ponad 60-procentowy udział w rynku) niż zasady wolnorynkowe.

Największe firmy w Polsce

Zamiast więc przyjmować na wiarę dogmat, że wolny rynek powoduje powstawanie monopoli, karteli i oligopoli, przyjrzyjmy się temu zjawisku w Polsce. Poniżej lista 20 największych – proszę kliknąć, aby powiększyć:

[nice_info]20 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2007 roku osiągnęło łącznie 281 miliardów złotych przychodu, czyli o 45 miliardów więcej niż wynosił dochód budżetu państwa w tym okresie. Zatem mamy do czynienia naprawdę z kolosami, zatrudniającymi dziesiątki tysięcy pracowników. Gdyby były to firmy działające na wolnym rynku, należałoby tylko przyklasnąć i ucieszyć się.[/nice_info]

Niestety, wszystkie te przedsiębiorstwa z wyjątkiem jednego powstały w wyniku ingerencji państwa, polityków lub nawet specjalnie pisanych pod zamówienie ustaw.

Branża paliwowa

Numery: 1 (Orlen), 7 (Lotos), 12 (BP) i 18 (Lotos Paliwa) na liście – czyli branża paliwowa – łącznie osiągają ponad 93,5 miliarda złotych przychodów. Orlen i Lotos to firmy ciągle kontrolowane przez państwo. Pierwsza powstała w wyniku połączenia (oczywiście państwowych) Centrali Produktów Naftowych (CPN) oraz Petrochemii Płock. Druga z połączenia Rafinerii Gdańskiej, rafinerii południowych (w Jaśle, Gorlicach i Czechowicach-Dziedzicach) oraz z przekazania przez państwo akcji Petrobalticu.

[nice_info]Zatem największe przedsiębiorstwa zajmujące się przerobem ropy naftowej w Polsce to praktycznie firmy państwowe – ustanowione przez państwo, mające zagwarantowany oligopol oraz w każdej chwili mogące liczyć na państwową pomoc. W zamian – jedynie kilka stanowisk dla znajomych polityków.[/nice_info]

Lotos Paliwa oraz BP Polska to firmy zajmujące się dystrybucją paliwa (prowadzeniem stacji benzynowych). Pierwsza z nich jest w 100% kontrolowana przez Lotos Grupę Kapitałową. Korzysta zatem pośrednio również z pomocy państwowej dla swojej spółki-matki. Druga jest największym zagranicznym graczem na rynku paliw w Polsce i można powiedzieć (oczywiście oprócz bardzo restrykcyjnych przepisów, uniemożliwiających rozwój konkurencji), że jedynym przedsiębiorstwem w tym zestawieniu, które można uznać ze całkowicie powstałe w wyniku konkurencji i bez pomocy polskiego państwa (BP szczególnie urosło w siłę po połączeniu w 2000 r. z niemiecką firmą Aral).

Branża energetyczna

Numery: 2 (PGE) i 17 (Tauron) kontrolują w sumie 31,2 miliarda złotych. Obydwie firmy powstały w wyniku „Programu dla Elektroenergetyki” (program Ministerstwa Gospodarki) w 2006 roku. W programie tym można między innymi przeczytać, że „Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, należy w ciągu najbliższych pięciu lat liczyć się z podwyżką cen energii elektrycznej o co najmniej 15-20% (…) oraz wzrostem opłat przesyłowych i dystrybucyjnych o 5-10%”. Piszący ten program miał naprawdę duże poczucie humoru. Liczył na to, że powstanie lokalnych państwowych monopoli ograniczy podwyżkę cen energii.

[nice_alert]Oczywiście ten sam mędrzec wierzący w to, że państwo ochroni swoich obywateli, zakładał, że jeżeli nie wprowadzi się odpowiednich przepisów, energia elektryczna w ciągu pięciu lat zdrożeje o 15-20%. Tymczasem już po pierwszym roku działania monopoli państwowych średnia cena energii (wg badań portalu energia-elektryczna.pl) wzrosła o ok. 25-30%. W ogóle cała branża energetyczna jest przesiąknięta regulacjami państwowymi.[/nice_alert]

PGE powstała 9 maja 2007 roku. W tym dniu skarb państwa dokonał wniesienia 85 proc. akcji spółek PGE Energia SA i PGE Górnictwo i Energetyka SA jako wkładu niepieniężnego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W zamian skarb państwa objął akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym PSE SA. W skład PGE weszło 11 spółek elektroenergetycznych. Z kolei Tauron powstał 9 maja 2007 roku, gdy skarb państwa wniósł do Energetyki Południe SA akcje Południowego Koncernu Energetycznego SA z Katowic, krakowskiego Enionu SA, EnergiiPro Koncernu Energetycznego SA z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola SA.

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe

Numery: 5 (Metro – m.in. Real i Media Markt), 10 (Jerónimo Martins, czyli popularna Biedronka), 14 (Tesco) oraz 16 (Makro Cash and Carry) osiągają 43,8 miliarda złotych przychodów. W tym przypadku państwo na szczęście ani nie tworzyło sieci handlowych, ani nie dokapitalizowało żadnych konkretnych firm. Jednak nie mogło pozostać obojętne na to, gdzie Polacy kupują swoje produkty, czego wyrazem była wprowadzona w życie (pod wpływem lobbystów z Samoobrony) we wrześniu 2007 roku ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

[nice_info]Założenia ustawy zmierzały głównie do wydłużenia procedur i utrudnienia powstawania obiektów handlowych powyżej 400 metrów kwadratowych. Z założenia ustawa miała uderzyć w duże sieci handlowe (popularne hipermarkety), a w praktyce tylko pomogła już istniejącym. Ustawa wprowadza szereg utrudnień dla powstawania nowych dużych sklepów, przez co te już istniejące mogą praktycznie odgrodzić się od potencjalnej konkurencji.[/nice_info]

Gdyby teraz jakakolwiek sieć chciała wejść do Polski, mogłaby to uczynić praktycznie jedynie poprzez przejęcie już istniejącej. Ustawodawca jak zwykle myślał, że restrykcyjnymi przepisami wspomoże małe rodzinne firmy, podczas gdy faktycznie ograniczył dostęp do najbardziej dochodowego miejsca na rynku.

Branża surowcowa

Numery: 4 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), 6 (KGHM) i 13 (Kompania Węglowa) to branża surowcowa, osiągająca 38,5 miliarda złotych przychodów. Wszystkie trzy firmy są państwowe i posiadają praktycznie monopol na eksploatację (a w przypadku PGNiG również na import) surowców.

[nice_info]Głównym założeniem utrzymywania państwowych monopoli w branży surowcowej jest fakt, że surowce są bogactwem naturalnym – zatem powinny stanowić część majątku należącą do obywateli. Czyli najlepiej, gdyby nie miały żadnego innego właściciela niż państwo.[/nice_info]

Skutkiem takiego myślenia są te trzy molochy, w których rządzą związki zawodowe do spółki z przyniesionymi w teczce upolitycznionymi zarządami (w zależności od aktualnego wyroku polskiej demokracji).

Sieci komórkowe

Numery: 15 (Centertel, czyli sieć Orange) oraz 20 (Polkomtel, a więc Plus) to sieci komórkowe, mające 15,9 miliarda złotych przychodu. Rynek telefonii komórkowej to klasyczny przykład działania oligopolu. Przez długi okres istniały (w wyniku takiego przydziału częstotliwości przez państwo) tylko trzy sieci komórkowe. Dokonały one klasycznego podziału rynku pomiędzy siebie. Rozpoczęcie interesu w branży sieci komórkowej jest niezwykle czasochłonne i kosztowne, a dodatkowym utrudnieniem jest wspomniany przydział częstotliwości przez państwo. Zatem państwo skutecznie utrudnia pojawienie się konkurencji, gdyż koszt częstotliwości (opłata) wynosi około kilkaset milionów złotych.

[nice_info]Same firmy działające w tej branży również nie wystrzegają się bliższych kontaktów z państwową własnością. Jedynym udziałowcem Centertelu jest Telekomunikacja Polska, natomiast Polkomtelu – wspominane już wcześniej Orlen (24,39%), KGHM (24,39%) i PGE (21,85%), a także Węglokoks (4,98%). Mamy zatem do czynienia z klasycznym utrudnianiem przez państwo wejścia na rynek nowych firm, by nie tworzyć konkurencji dla kontrolowanych przez państwo przedsiębiorstw.[/nice_info]

Prywatyzacja inaczej

Pozostałe firmy pozwoliłem sobie zaklasyfikować do kategorii „prywatyzacja inaczej”. W skład tej grupy wchodzą numery: 3 (TP SA), 8 (ArcelorMittal), 9 (Fiat), 11 (PKP) i 19 (Volkswagen Poznań). Łącznie osiągają 58,9 miliarda przychodów. Przedsiębiorstwa te (poza PKP) powstały w wyniku procesu prywatyzacyjnego, który nie zawsze był przeprowadzany przejrzyście.

[nice_alert]W przypadku dwóch firm (TP oraz Polmo, z którego powstał Volkswagen Poznań) szczególnie często przewija się nazwisko Jana Kulczyka. Przypomnijmy, że do ostatecznego kupna Telekomunikacji Polskiej stanęły dwie firmy: France Telecom i Telecom Italia. Francuzi jednak wiedzieli, z kim się związać, i wzięli do spółki Kulczyk Holding. Rola polskiego pośrednika, jak się później okazało, polegała głównie na tym, że doktor Jan wynegocjował dla Francuzów kilkuletnią państwową gwarancję monopolu (za co zresztą został sowicie wynagrodzony).[/nice_alert]

W 1992 roku całkowicie bez przetargu Jan Kulczyk, od czterech lat oficjalny dealer Volkswagena, sprzedał policji kilka tysięcy samochodów. Spróbujcie Państwo sprzedać choćby kilkaset par butów dla policji bez przetargu, a zobaczycie, jak trudne jest to zadanie i czym jest cała procedura. W tym samym roku Volkswagen przy współudziale Jana Kulczyka oraz przyszłego ministra infrastruktury Marka Pola kupił Fabrykę Samochodów Rolniczych Polmo (produkującą między innymi tarpany). Jak przyznał po latach Pol, decyzja o sprzedaży fabryki zapadła w Ministerstwie Przemysłu w ciągu trzech godzin podczas gdy standardowa procedura trwała miesiąc). To prawdopodobnie wtedy doktor Kulczyk zauważył, co politycy mogą, gdy bardzo chcą.

[nice_download]Przykładowe artykuły z działu „ważne”:[/nice_download]

● Maciej Łodyga: Bankructwo Państwa

● Maciej Łodyga: Zadłużenie RP

● Marek Jan Chodakiewicz: Holokaust Polaków

● Tomasz Cukiernik: 10 unijnych mitów

● Janusz Korwin Mikke: Życiowa mądrość i “inteligencja” na przykładzie Ukrainy

● Tomasz Sommer: Nasza prognoza na rok 2009. Co będzie albo nawet nie będzie?

● Waldemar Chrostowski i Rafał Pazio: Czy ukryją przed światem Narodzenie Chrystusa?

● Tadeusz M. Płużański: Brutalne „oskarżenia” wobec „niewinnego” marszałka?

● Dariusz Kos: Platforma budowy biurokracji

● Tomasz Teluk: Dziesięć mitów globalnego ocieplenia

● Tomasz Myslek: W stronę euro rubla!

● Robert Wit Wyrostkiewicz: Korupcja w rządzie? Jak zarabiają kadry Tuska

● Robert Wit Wyrostkiewicz: Jako pierwsi i jedyni publikujemy scenariusz „Tajemnicy Westerplatte”

● Robert Gwiazdowski: Wielki Krach oszustów! Profil prawdziwego kapitalisty

● Tomasz Teluk: Polska we władzy urzędników

● Nigel Farage: Polska i Wielka Brytania powinny opuścić Unię

[nice_download]Nowe książki w księgarni:[/nice_download]

● Rekomendacja Miltona Friedmana! „Przygody Jonatana” (Ken Schoolland): Fantastyczny i absolutnie niepowtarzalny podręcznik wolnościowej ekonomii dla dzieci i młodzieży! Bardzo przystępna forma opowiadania gwarantuje długie godziny lektury! Jest w niej przygoda, sensacja, dramat, komedia ale przede wszystkim edukacja! Pozycja została przełożona na ponad 50 jerzyków i opublikowana w tyluż krajach świata! Do książki została dołączona polska i angielska wersja audio na płycie CD.

● Żydzi a Kościół katolicki – bez cenzury „Kościół, Żydzi, Polska” (x. Waldemar Chrostowski): Pierwsza w Polsce książka, która dialog katolicko – żydowski ukazuje bez tzw. „politycznej poprawności”! Ponieważ Autor przez cale lata był w ten dialog zaangażowany macie Państwo pewność, że wyłożone informacje są prawdziwe!



● Tylko u nas! „Korwin – wolnościowiec z misją” (JKM, Sommer): Pierwszy wywiad rzeka z najbardziej znanym polskim orędownikiem wolnego rynku! Kim naprawdę jest JKM?