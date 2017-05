Skąd inflacja w Polsce?

W czasie bardzo dużego spowolnienia gospodarczego oraz ogromnego deficytu budżetowego problem inflacji zszedł na dalszy plan. A ta przyczajona zaczyna pokazywać swoje oblicze. W kwietniu wzrosła do 4% i po raz pierwszy od 1991 roku była wyższa niż stopy procentowe (stopa referencyjna) Narodowego Banku Polskiego.

[nice_alert]Co ten fakt oznacza dla gospodarki? Realne stopy procentowe dla banków komercyjnych są ujemne, to znaczy koszt pieniądza jest niższy (stopa referencyjna wynosi 3,75%) niż jego spadająca wartość (inflacja na poziomie 4%). Gdyby taka sytuacja utrzymała się w dłuższym okresie, dla banków może być bardzo opłacalne pożyczanie pieniędzy swoim klientom, co z kolei przełoży się na wyższą podaż pieniądza. A ta będzie dalej wpływała na wzrost inflacji.[/nice_alert]

Mając ujemne realne stopy procentowe, Polska dołączyła już praktycznie do tych państw, które poprzez dodruk pieniądza (oczywiście w sensie symbolicznym) chcą ratować swoje gospodarki (Stany Zjednoczone, kraje strefy euro). Zatem pomimo wielu pochwał (za brak interwencji) ze strony liberalnych ekonomistów dla polskiej alternatywnej walki ze spowolnieniem gospodarczym, trzeba przyznać, że niepostrzeżenie dołączyliśmy do reszty świata, która w przyspieszonej akcji kredytowej i kreacji pieniądza widzi remedium na obecne problemy (które powstały w wyniku… przyspieszonej akcji kredytowej i kreacji pieniądza).

[nice_info]Rozwiązanie to przypomina balansowanie na cienkiej linie – być może linoskoczek da radę przejść na drugą stronę, ale może się zdarzyć, że spadnie i się połamie. Podobnie z gospodarką – być może przyspieszona akcja kredytowa spowoduje, że wzrost gospodarczy przyspieszy, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tylko spotęguje obecne problemy, spośród których inflacja może okazać się najpoważniejszym.[/nice_info]

Obecne problemy sektora finansowego nie wzięły się ze zbyt skąpo udzielanych kredytów, tylko właśnie z powodu braku możliwości odzyskania płatności od kredytów już udzielonych. W momencie, gdy mamy w Polsce do czynienia z ujemnymi realnymi stopami procentowymi, banki dostają wyraźny sygnał, że pożyczanie i udzielanie dalszych pożyczek jest zajęciem bardzo opłacalnym.

W takim momencie istnieje ryzyko, że wzmożona akcja kreacji pieniądza (właśnie poprzez zwiększenie udzielanych kredytów) jest dopiero przed nami. Podaż pieniądza w Polsce (tzw. M3, na który składają się wydrukowane banknoty w obiegu, lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe) zaczęła szybko rosnąć już w 2008 roku. Wystarczy powiedzieć, że od końca 2002 roku do marca 2009 roku wzrosła aż o 110%. Dynamika jej wzrostu prawie trzykrotnie przekracza dynamikę wzrostu gospodarczego w tym samym okresie. Przy tak dużej podaży pieniądza można spodziewać się zwiększonej inflacji, której początki już dają się zaobserwować.

[nice_download]Tabela 1. Podaż pieniądza w Polsce od 2002 r. (kliknij, aby powiększyć)[/nice_download]

Trudno określić, z jakiego typu inflacją mamy w Polsce do czynienia (popytową, czyli gdy występuje zbyt duży popyt, czy też podażową, czyli gdy rosną koszty produkcji). Wydaje się, że jest to po prostu inflacja państwowa, o czym poniżej. Za główne przyczyny tracenia wartości pieniądza uznaje się:

● nadmierną podaż pieniądza (w Polsce występuje),

● duży deficyt budżetowy (w Polsce występuje),

● duży wzrost popytu ze strony konsumentów (w Polsce brak),

● zbyt dużo inwestycji państwowych (w Polsce do spółki z funduszami europejskimi występuje),

● wzrost cen podstawowych surowców (brak – spadek cen surowców obecnie hamuje inflację),

● wzrost kosztów produkcji (tendencja jest już raczej odwrotna i dzięki niższym cenom surowców koszty produkcji powinny spadać z miesiąca na miesiąc).

[nice_alert]Niestety ze smutkiem należy stwierdzić, że wzrost inflacji w Polsce nie jest związany ani z rosnącym popytem konsumentów (czyli z zamienianiem pieniędzy na produkty) ani też z rosnącymi kosztami produkcji (trend jest wręcz odwrotny). Do momentu pojawienia się pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego (wrzesień 2008 r.) mieliśmy w Polsce do czynienia z inflacją, na którą wpływały zarówno wyższe koszty produkcji (wysokie ceny surowców, duża presja ze strony pracowników na podwyżki pensji), jak i dosyć duży popyt konsumentów (szczególnie uwidoczniony w budownictwie).[/nice_alert]

Jednak wraz z pojawieniem się spowolnienia gospodarczego mogłoby się wydawać, że inflacja wyhamuje (spadnie zarówno popyt konsumencki, jak i koszty produkcji). Skąd zatem w Polsce od początku roku pojawia się inflacja (wykres przedstawiający trend poniżej)?

[nice_download]Tabela 2. Inflacja CPI w Polsce (kliknij, aby powiększyć)[/nice_download]

Odpowiedź na ten moment jest jedna: państwo zwiększa deficyt budżetowy. Do końca kwietnia budżet państwa wypełnił już 84,3% planowanego na cały rok deficytu, co z kolei skłoniło premiera Tuska do stwierdzenia, że deficyt będzie wyższy niż zakładano. Pomimo cięć wielu wydatków w budżecie i próby przerzucania zobowiązań na następne lata (absurdalne przesunięcie zeszłorocznych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej na ten rok czy też próba zachęcenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do zaciągnięcia kredytów w celu wypłacenia obecnym emerytom pieniędzy) jeden wydatek nie został obcięty ani o złotówkę – tzw. udział państwa w inwestycjach europejskich.

[nice_info]Zatem te wątpliwe jakościowo inwestycje państwowe, tworzące przede wszystkim dodatkowe etaty urzędnicze, nie zostały obcięte ani o grosz. A jeżeli spojrzymy na sześć wymienionych wcześniej przyczyn inflacji, to w Polsce odnajdziemy wśród nich zarówno nadmierny deficyt budżetowy, jak i zbyt duże inwestycje państwa. Zatem należy jednoznacznie stwierdzić, że obecnie winnym rosnącej inflacji w Polsce jest państwo, stąd też powinno się mówić o inflacji państwowej.[/nice_info]

Trzeba bowiem pamiętać, iż inflacja zawsze się bierze z tego, że pojawiają się dodatkowe pieniądze na rynku, które szukają swojego ujścia w produktach (i wtedy rosną ceny). Gdy w XVI wieku do Hiszpanii napłynęło wiele ton złota z tzw. Nowego Świata, ceny wzrosły o ok. 100% w ciągu całego wieku (co na tamte czasy było bardzo dużą wartością). Obecne inwestycje państwowe mają również charakter inflacyjny. W ramach funduszy europejskich powstaje wiele bezsensownych i niepotrzebnych nikomu programów, w które ładowane są dziesiątki miliardów złotych.

[nice_info]Skutek jest mniej więcej taki sam jak w przypadku przywiezienia złota z Ameryki, tylko że tym razem pieniądze te są brane z kieszeni przyszłych podatników, a dzisiejszych dzieci (a więc zaciągany jest dług). Podczas gdy od listopada 2008 roku do końca marca kredyty udzielane prywatnym konsumentom i przedsiębiorstwom wzrosły o 10,68%, to w tym samym czasie kredyty dla państwa udzielane przez polski system bankowy (a więc ten, który ma wpływ na podaż pieniądza) wzrosły aż o 27,87%.[/nice_info]

Efekt ten został szerzej opisany w „NCz!” tydzień temu w artykule „Państwo wypiera kredytobiorców”, jednak warto się zastanowić, jaki to ma wpływ na inflację. Otóż kiedy państwo zadłuża się w polskim systemie bankowym, jednoznacznie przyczynia się do kreowania pustego pieniądza. Należy dodać do tego jeszcze inwestycje z funduszy europejskich, które przekładają się głównie na to, że państwo kupuje – płacąc powyżej stawek rynkowych – różnego rodzaju bezsensowne szkolenia lub zachęca ludzi do inwestycji, na które normalnie nie zdecydowaliby się (bo są nierentowne i nie dostaliby na nie kredytu lub dlatego, że są najzwyczajniej niepotrzebne).

[nice_alert]W momencie, gdy gospodarka potrzebuje naturalnego spowolnienia, by odreagować kilka lat życia na kredyt, państwo jeszcze bardziej wspiera tego typu działania. To musiało skończyć się przyspieszoną inflacją.[/nice_alert]

Przyjrzawszy się poniższej tabelce („tabela 3”), ze smutkiem należy stwierdzić, że gdyby państwo polskie pozwoliło na większą liberalizację niektórych gałęzi, inflacji można by uniknąć, nawet przy tak rozpasanym budżecie i popycie ze strony państwa na kredyty. Największy udział w kreowaniu inflacji mają gałęzie tzw. regulowane, czyli tam, gdzie działalność ministra finansów i jego zapotrzebowanie na podatki ma duży wpływ na końcową cenę produktu.

Od kwietnia 2008 roku najbardziej wzrosły ceny napojów alkoholowych i tytoniu (o 9,8%) oraz nośników energii (o 13,8% – i to pomimo ogólnoświatowej tendencji do obniżek cen surowców energetycznych, nawet trzykrotnych). Tylko liberalizacja rynków mogłaby doprowadzić do urealnienia polskich cen, a tak wskutek regulacji i dużych potrzeb podatkowych państwa mamy taki wzrost cen, jaki każdy może zaobserwować podczas płacenia rachunków za energię lub gaz.

[nice_download]Tabela 3. Zmiana cen poszczególnych grup produktów w Polsce w okresie od kwietnia 2008 r. do kwietnia 2009 r.[/nice_download]

Pojawienie się znacznej inflacji w Polsce w obecnym okresie zadaje kłam wielu teoriom lewicowych ekonomistów, którzy cały czas próbują dowodzić tezy, że zwiększona inflacja może przyczynić się do wzrostu gospodarczego (a przynajmniej nie jest jego ograniczeniem). Pobudzenie rynku poprzez zmniejszone stopy procentowe miałoby pozytywnie wpływać na zachęcenie konsumentów do zaciągania kredytów, co powinno przełożyć się na większą produkcję i ożywienie gospodarcze. Oczywiście kosztem inflacji.

W momencie, gdy realne stopy procentowe są ujemne, sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna. Bo choć ceny żywności, tak jak teraz wzrosły, równie dobrze zaraz mogą spaść, ciągnąć całą inflację w dół – to rozpasane państwo może nadal przejadać pieniądze powstałe w wyniku akcji kredytowej i ciągnąć inflację w górę.

