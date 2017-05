Tak kończy się era cudów! POdatki w górę!

Pomimo permanentnego zaklinania rzeczywistości przez premiera Donalda Tuska i pierwszego księgowego Rzeczypospolitej, Jana Vincent-Rostowskiego, i ich zapewnień o braku kryzysu w Polsce, sytuacja zaczyna powoli przerastać polski rząd. Bo choć może faktycznie z punktu widzenia teorii ekonomii w Polsce nie ma kryzysu, trzeba przyznać, że z pewnością jest duże spowolnienie, szczególnie w niektórych branżach.

[nice_alert]Tusk słusznie założył, że żadna z nich nie potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia ze strony polskiego podatnika, pomimo okrzyków szczególnie z „prawicy”, czyli PiS, o potrzebie stymulowania popytu. Jeszcze w styczniu tego roku trzy „Aniołki Jarosława” przekonywały w reklamach telewizyjnych, że „tak postępuje cały świat”. Ale nie ma co się dziwić „prawicy”, gdy prezydent Lech Kaczyński, również „prawicowy”, w celu wyjaśnienia obecnej sytuacji gospodarczej spotykał się głównie z ekonomistami spod znaku szkoły keynesowskiej, właśnie postulującej stymulowanie popytu przez państwo – Grzegorzem Kołodką i Ryszardem Bugajem.[/nice_alert]

Rząd Tuska robił, co mógł, byle nie ulegać presji stymulowania popytu. Wprawdzie ogłosił tzw. pakiet antykryzysowy, ale był to zwykły zabieg pijarowski, ponieważ w pakiecie tym zostały po prostu zebrane w jednym miejscu dotychczasowe wydatki rządowe rozproszone po ministerstwach, a wspierające gospodarkę. Jedynym realnym skutkiem pakietu antykryzysowego było utworzenie Rezerwy Solidarności Społecznej, z której miały pochodzić wydatki dla ofiar kryzysu. Rezerwę utworzono, pieniądze na jej cel znaleziono poprzez podwyższenie akcyzy na alkohol oraz importowane samochody o pojemności silnika powyżej 2 litrów, a obecnie z tej rezerwy prawie nikt nie korzysta (oczywiście oprócz urzędników ją obsługujących).

[nice_info]Na kontach Rezerwy znajduje się już ok. 1 miliarda złotych, z których pewnie w pierwszej kolejności skorzysta minister Rostowski, by łatać wszelkie powstające dziury. Po raz kolejny potwierdziło się, że celem wprowadzania i podwyższania podatków nie są jakieś konkretne potrzeby, ale sama chęć zdobycia większych pieniędzy przez państwo.[/nice_info]

Obecne problemy budżetowe w Polsce wzięły się głównie z jakiegoś dziwnego zaklinania rzeczywistości przez Tuska. Najpierw nie chciał przyjąć do wiadomości, że kłopoty naszych głównych partnerów handlowych wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce, potem przez bardzo długi okres nie nowelizowano budżetu, a teraz ciągle próbuje się udawać, że wszelkie problemy można odłożyć na później i najzwyczajniej w świecie zrzucić na barki przyszłych pokoleń spłatę skutków dzisiejszej nieroztropnej polityki. „Tak przecież postępuje cały świat”. I w tym wypadku Tusk się niestety nie wyłamał i jedynym remedium na obecne problemy budżetowe, jakie wspólnie ze swoim księgowym Rostowskim wynalazł, jest zadłużenie skarbu państwa, które oczywiście będą spłacać nasze dzieci.

Dość powiedzieć, że przez zaledwie półtora roku rządów PO-PSL zadłużenie skarbu państwa wzrosło o 90 miliardów złotych – po 5 miliardów na miesiąc, czyli 166 milionów dziennie. Zanim doczytacie Państwo ten artykuł do końca, polski dług powiększy się o kolejny milion złotych. Nie chcąc narażać się na utratę wizerunku, Tusk nie przeprowadził żadnej reformy oszczędnościowej racjonalizującej wydatki budżetowe.

[nice_alert]Obejmując swój urząd, miał doskonałą sytuację: ciągle pędzącą gospodarkę oraz nadwyżkę budżetową, która we wrześniu 2007 roku wynosiła 178 milionów złotych. Wystarczyło tylko zrealizować te kilka punktów programu Platformy Obywatelskiej, które mówiły o zmniejszeniu wydatków. Wtedy oczywiście zabrakło odwagi, więc teraz wszyscy za to zapłacimy, a żeby być bardziej precyzyjnym, zapłacą ci, którzy nie mają prawa do głosowania, a więc dzisiejsza młodzież i dzieci.[/nice_alert]

Problemy z zadłużeniem to również pewien dogmatyzm w myśleniu o unijnych dotacjach. Jak wiadomo, „unia daje” – i to podobno więcej niż my jej dajemy, więc nic stoi nic na przeszkodzie, by pieniądze unijne, które mamy otrzymać, wpisywać do ustawy budżetowej po stronie przychodów. I tak też było robione. Jest jedna pozycja w budżecie: „Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi”, która w 2008 roku miała zapewnić dochody w wysokości 35 miliardów złotych, a zapewniła tylko 14,7 miliarda. Na ten rok po raz kolejny wpisano tak wirtualne dochody jak te z Unii w wysokości już „tylko” 33,6 miliarda złotych, ale biorąc pod uwagę skuteczność rządu w pozyskiwaniu tych środków, znów będzie można powiedzieć, że z Unii spłynie gdzieś połowa tej sumy. I stąd problemy z rosnącym długiem.

Pomimo przekonywania eurowariatów o miliardach płynących z Unii, na razie sumy te należy dzielić przez dwa, a skutki jakie są, takie są – jedna wielka dziura budżetowa. Można się jedynie trochę cieszyć z tego, że nie powstają jakieś bezsensowne inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych (w tym, co oczywiste, z kieszeni polskiego podatnika), do których przez następne lata trzeba byłoby pewnie dopłacać.

Co z obietnicami?

Pod rządami PO miało żyć się lepiej… wszystkim. Na razie poszły w odstawkę wszelkie podwyżki dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Z każdym miesiącem coraz trudniej będzie Tuskowi udawać, że wszystko jest w porządku. Rząd PO miał tak duże poparcie, przede wszystkim różnego rodzaju mediów, że upadek z wysokiego konia będzie bardzo bolesny. Za moment ludzie zaczną zadawać pytania, co się dzieje z reformą służby zdrowia, gdzie są obiecane podwyżki – bo jedyne na razie obserwowane to te, które dotyczą rachunków za gaz i energię, pomimo nawet trzykrotnej obniżki cen surowców na światowych giełdach.

[nice_info]Gdyby nie niski kurs złotówki, który równoważy eksporterom mniejsze zamówienia, mielibyśmy zapaść na rynku pracy. Paradoksalnie złotówka trochę ratuje gospodarkę, choć przecież to szybkie przyjęcie euro miało równoważyć skutki kryzysu. Na razie równoważy w ten sposób, że to Słowacy i Niemcy przyjeżdżają do Polski po zakupy, a nie na odwrót. Wszystkie praktycznie szanse Platformy na przyspieszenie rozwoju gospodarczego w Polsce zostały zaprzepaszczone.[/nice_info]

Zgodnie z exposé premiera, mieliśmy mieć: wzrost płac pracowników sektora publicznego, ograniczenie deficytu, zahamowanie wzrostu infl acji, większe środki na rozwój i edukację, prywatyzację kluczowych firm polskiej gospodarki, obniżenie podatków i innych danin publicznych. Nic z tego nie jest realizowane. Deficyt rośnie w takim tempie, że minister Rostowski sam ma problem ze stwierdzeniem, czy wyniesie w końcu 4%, czy też może 7% PKB (co przekłada się mniej więcej na trzykrotnie większy współczynnik w relacji do dochodów budżetu). Prywatyzacja została całkowicie wstrzymana, a posiadane akcje służą ministrowi skarbu państwa do wyciskania maksymalnej dywidendy.

Inflacja oscyluje wokół 4% i naprawdę trudno przewidzieć, czy spadnie, czy może się rozpędzi do niebezpiecznych rozmiarów. Edukacja to tak naprawdę w tym momencie jedynie jakiś beznadziejnie głupi program wcielenia sześciolatków do szkoły – tylko po to, by ratować miejsca pracy nauczycieli i system emerytur socjalnych (szybsze wcielenie do szkół to o jeden rok szybciej płacone składki). Jedyne, co pozostało teraz Tuskowi, to zrezygnowanie z kolejnej obietnicy, czyli obniżki podatków. Jest sam sobie winien. Miał naprawdę bardzo dobrą sytuację w momencie obejmowania rządów. Ogromne poparcie społeczne i medialne, pełną kasę w budżecie i zrozumienie ludzi dla konieczności reform gospodarczych. Teraz zostało mu już tylko poparcie części społeczeństwa i mediów – a i to nie wiadomo na jak długo. A kasa jest tak pusta, że ze strony PO wychodzą już sygnały o potrzebie podwyższenia podatków.

Tusk będzie żyłował

W pierwszej kolejności – co stało się już tradycją – idzie w górę (od 1 lipca) akcyza na papierosy. Przyzwolenie społeczne na jej podnoszenie jest bardzo duże, więc trudno liczyć na to, że ten punkt podłamie wiarygodność rządu. Następne w kolejce pewnie znów będzie akcyza na alkohol. Jednak dodatkowe dochody z tych dwóch źródeł (maksymalnie 3 miliardy złotych rocznie) nie są wstanie zrównoważyć potrzeb Tuska i jego ekipy. Najłatwiej byłoby Tuskowi podnieść podatek VAT.

[nice_info]Każdy dodatkowy punkt procentowy podwyżki to dodatkowe 2 miliardy. Tylko jak wytłumaczy się z tego PO swoim wyborcom, którzy głosowali za niższymi podatkami? Prawie przesądzone jest już przywrócenie trzy-progowej skali podatkowej i ponowne wprowadzenie od 2010 roku 40-procentowej stawki dla najbogatszych. Jeżeli okaże się to prawdą, dwu-progowa skala podatkowa, wprowadzona jak pamiętamy przez rząd PiS, przetrwa zaledwie jeden rok, zniesiona rękami „liberalnej, pro-gospodarczej” PO.[/nice_info]

O podatku liniowym czy zniesieniu podatku od oszczędności (tzw. podatku Belki) już chyba nikt poważnie w Platformie nie myśli. Nie wiadomo, w którą stronę pójdzie PO, ale jedno jest pewne: sama sobie nawarzyła tego piwa, a teraz musi je wspólnie z PSL wypić. Liczenie na to, że od 2007 roku do wyborów prezydenckich uda się jakoś pijarowsko przetrzymać, nie podejmując żadnych ważnych decyzji, było założeniem co najmniej naiwnym. A teraz za te błędy będzie płacić społeczeństwo – albo poprzez podniesienie podatków, albo przez dalsze zadłużanie przyszłych pokoleń.

Tak po prawdzie nie ma już dużego pola manewru z zadłużeniem. Zgodnie z polską Konstytucją (art. 216 p. 5): „Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa”. I chociaż wiele ostatnich rządów strasznie się bało tego zapisu, to po pierwsze – wystarczy 307 posłów, by ów zapis zmienić, a po drugie – nawet jeśli tego zapisu nie uda się zmienić, to przecież jego skutkiem będzie tylko zaprzestanie zaciągania kolejnych długów, a więc przygotowanie zrównoważonego po stronie dochodów i wydatków budżetu.

[nice_info]Jednak prędzej Tusk ze swoją drużyną podniosą wszystkie podatki razem wzięte o 10%, niż o taką samą wartość obetną wydatki, więc na ten moment nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na droższe papierosy, droższy alkohol, droższą benzynę, wyższy VAT, niższą pensję do ręki i całą masę podatków odłożonych w czasie, które będą spłacać nasze dzieci. Tak powoli kończy się era cudów.[/nice_info]

