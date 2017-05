Uwaga! Nadchodzi kultura obozowa

Cała polska policja, a za rozgorączkowanymi medialnymi newsami również całe społeczeństwo zostało postawione na nogi, gdyż kilku złodziei ukradło z bramy oświęcimskiego obozumuzeum kawałek blachy układający się w napis „Arbeit macht frei”. Oddech wstrzymała nie tylko cała Polska, ale nawet część świata, o czym świadczyłyby np. telefony na najwyższym szczeblu z Izraela, przynaglające do jak najszybszego odzyskania wspomnianego „dobra kultury”.

Owo dobro kultury to – jak wspomniano w pierwszym zdaniu – kilka powykręcanych metalowych rurek układających się w napis, przy czym takie same lub podobne napisy esesmani kazali wieszać w większości obozów koncentracyjnych, a stylistyka napisu w Oświęcimiu wynikała z fantazji obozowego kapo, Kurta Müllera, który żądany kształt napisu miał narysować na ziemi.

Wprawdzie żyjemy w czasach, kiedy za sztukę uchodzą jeszcze bardziej kontrowersyjne dzieła, a sikanie obszczymurka na ścianę niektórzy gotowi nazywać instalacją artystyczną, ale zaangażowanie, zgiełk i egzaltacja towarzyszące kradzieży w Oświęcimiu skłaniają do pewnej refleksji. Przede wszystkim do takiej, że nawet polska policja, kiedy dostanie taki rozkaz podany podobno przez samego premiera, potrafi w ciągu kilku dni przetrząsnąć całą Polskę i odnaleźć kawałek metalu – i to, jak się okazało, już nawet pocięty na kilka kawałków oraz zakopany w ziemi. Niestety gdyby przykładowemu Kowalskiemu ukradziono najdroższy samochód, a nawet cały dom, to można być prawie pewnym, że mógłby jedynie liczyć na umorzenie sprawy. Gdyby ukradziono jakiś prawdziwie zabytkowy i cenny obraz lub rękopis czy gdyby porwano lub nawet zamordowano człowieka, skala poszukiwań i nagrody dla informatorów nie byłyby tak skuteczne jak w przypadku owego kawałka złomu zwanego dumnie „dobrem kultury”.

Bo doprawdy nawet bardzo się starając, trudno zrozumieć przyczynę, dla której ten napis ma być traktowany prawie jak święta relikwia, gdyż przecież każdy zachowujący zdrowy rozsądek wie, że nie jest to żadne dobro kultury. Na tej samej zasadzie za dobro kultury można uznać knut, którym ubowcy sprawiali skórę schwytanym wrogom reakcji lub szczypce służące im do wyrywania paznokci.

Skądś jednak wszyscy wiedzą, że krzyże należy ściągać ze ścian budynków, kościoły można okradać i profanować, gdyż przy wykrywaniu sprawców takich przestępstw organy ścigania przyjmują raczej standardową, a nie nadzwyczajną procedurę, a równocześnie skądś wiadomo, które sprawy ocierają się o religię politycznej poprawności i w ich ściganiu i wykrywaniu uchodzi nawet ściąganie portek przez głowę. Pod koniec stycznia, dziesięć dni po tzw. Dniu Judaizmu, ma być uroczyście obchodzona kolejna rocznica wyzwolenia obozu i kto wie, czy goście przybyli na obchody nie będą musieli padać na kolana przed autorskim pomysłem kapo Müllera. Sam napis może nawet powędruje za kuloodporną szybę, a na jego miejsce wystawiać się będzie wykonaną naprędce kopię.

Inną sprawą jest to, że wyzwolenie obozu koncentracyjnego wiązało się z popadnięciem w niewolę drugiego totalitaryzmu, tym razem sowieckiego typu, który trwał kilkadziesiąt lat i podobno „się skończył”. Nawet gdyby było to prawdą, narodowy socjalizm – w ramach którego Niemcy zwalczali m.in. bezrobocie pod hasłem „Arbeit macht frei”, a gdy już zwalczyli bezrobocie, to zabrali się do mordowana mniej wartościowych narodów – oraz socjalizm międzynarodowy w wykonaniu Sowietów pozostawiły po sobie skutki, które prowadzą nas obecnie w objęcia trzeciego totalitaryzmu.

Prawica w Polsce, a także na świecie walczy, a część przynajmniej stwarza pozory walki z lewicą, nie pytając, po co właściwie lewica podejmuje określone hasła i działania. Z pozoru takie postawienie sprawy wydaje się bezsensowne, gdyż wydawać by się mogło, że socjalizm buduje się dla socjalizmu, wierząc, że taki ustrój jest lepszy od innego, z krzyżami walczy się w imię tolerancji religijnej, homoseksualna propaganda służy wolności sumienia, a narodową tożsamość i tradycję podważać należy w imię walki z ksenofobią. Być może spora część różnych lewackich aktywistów nawet wierzy, że gdyby np. wyrugować Pana Boga oraz religię z tzw. sfery publicznej, to na świecie zmniejszy się liczba konfl iktów i wojen. Ale z takiego przekonania wynika obarczenie Pana Boga odpowiedzialnością za zło na świecie, czyli – jak pisał C. S. Lewis – posadzenie Pan Boga „na ławie oskarżonych”.

To samo dotyczy innych spraw, tj. socjalizmu, politycznej poprawności, globalnego ocieplenia, feminizmu (vide: parytety), gdyż te cząstkowe rozwiązania układają się w pewną spójną wizję ideologii, która ma zająć miejsce przekonań, na których zbudowana była nasza cywilizacja. Służą temu także nowoczesne technologie, pozwalające skuteczniej kontrolować, a nawet wpływać na decyzje. W okresie, kiedy Polacy będą pogrążeni w świątecznej nirwanie, czyli pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, Rada Ministrów ma przyjąć założenia do nowej ustawy o dowodach biometrycznych, bo okazuje się, że te dowody, które Polacy wymieniali masowo zaledwie kilka lat temu, lada chwila okażą się „nieważne”. Ale oczywiście nowe dowody będą „za darmo” i aż wstyd, że po tylu latach uczenia się ekonomii ktoś może publicznie powtarzać takie androny (oczywiście, bo jakżeby inaczej, koszty wymiany, tj. ponad 230 mln zł, zostanie sfinansowany z budżetu UE).

Czyli celem tych wszystkich działań jest zbudowanie nowego porządku, któremu służą nowe kultury budowane pieczołowicie w ramach starej cywilizacji, w tym ujawniająca się coraz wyraźniej kultura obozowa. Dociekanie faktów już ujęto w paragrafy negacjonizmu, zrównując to niemalże z propagowaniem ideologii faszystowskiej (co ciekawe, jakby w poprzek temu można obserwować nadzwyczajny wysyp bogato wydanych publikacji nt. kolejnych dywizji Wehrmachtu, ich uzbrojenia i kampanii), teraz jako dobra kultury każe się nam czcić obozowe napisy, za chwilę to samo będzie odnoszone do kawałków betonu z krematorium. Kto wie, jakie bałwany będziemy lepić za lat kilka lub kilkanaście.