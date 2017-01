Wojciech Cejrowski: Wybieram wolność

O Unii Europejskiej, wolności i cenach ziemi w Ekwadorze z WOJCIECHEM CEJROWSKIM, naczelnym kowbojem RP, rozmawia Dariusz Kos.



– Wszelkiej maści lewacy mogą świętować? Wojciech Cejrowski, naczelny kowboj RP, poddaje się, oddając polski paszport i dowód osobisty? Czy to tylko gest Rejtana, rozpaczy, który ma wstrząsnąć ludźmi?

– Co za bzdury? Jakie „poddaje się”??! Wielu znanych Polaków mieszkało czy też obecnie mieszka w Polsce na zagranicznych paszportach. Mrożek ma francuski, a Wańkowicz miał amerykański. To bardzo dodaje człowiekowi swobody. Swobód obywatelskich, gdyż nie podlega się bezpośrednio i w prosty sposób aparatowi państwa, w którym się mieszka. Mnie się bardzo nie podoba i nie opłaca być obywatelem Unii Europejskiej – i o to chodziło! O taki właśnie gest – sprzeciw wobec Unii. Sprzeciwiam się jej od lat. Sprzeciwiałem w czasach „WC Kwadransa”, potem przed referendum i teraz – demonstracyjnie, odrzucając unijne obywatelstwo. Gdybym mógł odrzucić tylko unijne, bez odrzucania polskiego, to tak właśnie bym uczynił.

– Posłanka SLD Jolanta Senyszyn już się cieszy. Właśnie stwierdziła, iż Pańska decyzja jest słuszna, bo dzięki temu będzie mniej chamstwa w Polsce.

– Głupio się cieszy Senyszyn, bo to, co nazywa chamstwem, będzie w Polsce przebywało tyle samo czasu co do tej pory, tylko że z innym paszportem. Ja nigdzie nie powiedziałem, że wyjeżdżam z Polski.

Powiedziałem tylko, że kupiłem ziemię w Ekwadorze, że planuję wyrobić sobie południowoamerykański

paszport, a potem zrzec się unijnego. W Polsce nadal będę pomieszkiwać tyle samo czasu co dotychczas, czyli latem, a zimą będę odlatywał do ciepłych krajów, jak to robię co roku od kilkunastu lat. Senyszyn nie zauważy różnicy, więc jej radość przedwczesna.

– Czym Panu dopiekła Unia Europejska że tak Pan jej nie lubi?

– Biurokracją – osiem lat czekam na zezwolenie budowlane, żeby postawić głupi garaż za własne pieniądze na mojej własnej ziemi. Dopiekła też zbyt wysokimi podatkami – oddawanie połowy dochodów jakiemukolwiek państwu jest krzywdą wyrządzaną własnym dzieciom i wnukom oraz szkodzeniem swojemu krajowi. Ludzie powinni inwestować, gromadzić, pomnażać, sami rozdawać charytatywnie, jeśli mają z czego, a państwo powinno dostawać po Bożemu – dziesięcinę, a nie połowę. Unii nie lubię też dlatego, że tworzy w Europie cywilizację śmierci – zabijanie dzieci nienarodzonych na masową skalę jest tu zgodne z prawem i Unia wymusza na opornych członkach liberalizację tego prawa. To samo dotyczy dobijania pacjentów – ja chcę, żeby lekarz wbrew nauce, wbrew logice i wbrew zdrowemu rozsądkowi ZAWSZE ratował moje życie bez oglądania się na szanse, jakie mam. On ma walczyć do samego końca, jak matka ratująca dziecko – DO KOŃCA I ZA WSZELKĄ CENĘ, WBREW NADZIEI. A Unia proponuje mi eutanazję. No to ja dziękuję, bo nie chcę być dobity, a potem porżnięty na przeszczepy.

Unia dopiekła mi także tym, że stworzyła byt prawny o nazwie „orientacja seksualna” – z powodu której nie wolno dyskryminować. Otóż jest tylko jedna normalna orientacja seksualna, a wszystkie inne są zboczeniem, aberracją, grzechem i należy je zwalczać, a nie dawać im równouprawnienie.

– Większość mediów ciągle powtarza, jakie to niebotyczne dobrodziejstwa na nas spadają dzięki Unii – a to drogi powstają, a to kanalizację wsie mają, rolnicy dopłaty i w końcu jakieś pieniądze mają, można po krajach UE bez paszportów jeździć… Tyle dobrego dzięki UE, a Pan taki niewdzięczny?

– Wolałbym sam zarobić i pobudować sobie drogi z tego, co zarobione, niż dostawać „prezenty”. Dopłaty i dotacje demoralizują – jak każde pieniądze otrzymywane bez pracy.

– Traktat lizboński niesie w sobie jakieś zagrożenia? Przecież zapisano w nim, iż UE tworzy się, by dać ludziom strefę wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości?

– Nie znam tego traktatu.

– Rozumiem, iż w Ameryce Południowej, a szczególnie w Ekwadorze jest więcej wolności i nie ma intensywnej propagandy hominternu?

– Nie wiem, co to homintern, i wcale nie jestem pewien, czy w Ekwadorze jest więcej wolności. Wiem tylko, że ja osobiście będę jej miał więcej niż tutaj. Będę cudzoziemskim przybyszem. Trochę kuriozum.

Ten paszport pomoże mi głównie w stosunkach z Unią – pozwoli mi się od Unii uwolnić, wyzwolić.



– Gdyby jakaś organizacja chciała w Quito zorganizować paradę transwestytów, homoseksualistów, lesbijek i ateistów, stawiano by jej jakieś przeszkody czy w ogóle nikomu nie przyszłoby na myśl, by taki pochód mógł się odbyć?



– Ludzie pewnie by ich wyśmiali i pognali w naturalnym, zdrowym odruchu. Tam norma seksualna jest wciąż czytelna – dewiacja od normy to dewiacja, a nie „orientacja”.

– Zarzucono Panu kłamstwo – podobno wbrew temu, co Pan mówi, w Ameryce Południowej, a konkretnie w Ekwadorze nie ma wolności gospodarczej, podatki są wysokie, a ludzie żyją w biedzie i nędzy.

– Nic nie wiem o tych zarzutach i nie twierdziłem też, że Ekwador to raj. Tak jak Mrożek nie twierdził, że Meksyk to raj, gdy tam jechał. Mnie będzie w Ekwadorze lepiej i to mnie interesuje. Boniek też nie twierdzi, że Włochy są lepsze od Polski, ale z osobistych powodów tam się osiedlił i mieszkał na dwa domy i dwie ojczyzny. Pan Andrzej Seweryn – sławny aktor, z którego francuskich dokonań jesteśmy dumni – mieszka trochę we Francji, trochę w Polsce i nie wymagamy od niego dowodów na to, że Francja lepsza. Proszę nie wymagać takich dowodów ode mnie – że Ekwador lepszy. Bo on nie jest lepszy – po prostu mnie tam będzie wygodniej. Mnie osobiście. Sporo czasu spędzam w Ameryce Południowej i chcę tam mieć dom.

Kupiłem ziemię porośniętą tropikalnym lasem, na drzewach małpy i leniwce, w powietrzu tukany, papugi i kolibry – mnie się to podoba, szczególnie jako stałe miejsce pisania książek podróżniczych. Wielu pisarzy miało domy pod miastem. Wiele osób ma działki, na które wyjeżdża. Proszę traktować ten mój ekwadorski dom dokładnie tak jak działkę pod miastem, tyle że to miasto trochę dalej. Ale… czy dalej? W globalizującym się świecie?

– Jeśli ktoś chciałby pójść w Pana ślady, to ile musi wyłożyć na kawałek ziemi w Ekwadorze bądź w innym kraju Ameryki Łacińskiej? No i gdzie najlepiej kupować ziemię i w co inwestować?

– Ja zapłaciłem 10 tys. dolarów, czyli 22 tys. złotych za 10 tys. m2. A za działkę budowlaną pod Gdańskiem chcieli ode mnie po 100 tysięcy złotych za 1000 m2. Dom postawić pod Gdańskiem – milion złotych. W Ekwadorze taki sam postawię za 100 tysięcy. I ogrzewanie nie będzie mi nigdy potrzebne!

– Redaktor Michał Karnowski, szef działu politycznego „Dziennika”, nazwał Pana egoistą, bowiem chce Pan sam płacić za siebie, w tym m.in. za leczenie swoich rodziców. Co Pana zdaniem powoduje ludźmi w miarę inteligentnymi i uważającymi się za zwolenników prawicy, iż posługują się takimi epitetami, takim lewicowym językiem, gdy ktoś publicznie broni swojej wolności i własności?

– Złość? Nie wiem, doprawdy nie wiem. Płacenie za siebie wydaje mi się uczciwe. To, że chcę płacić za leczenie moich rodziców, też wydaje mi się uczciwe i w dodatku takie dość porządne – „czcij ojca swego i matkę swoją”. Nie rozumiem, gdzie tu egoizm.



– Spodziewał się Pan tak wrzaskliwej reakcji na Pana gest – i to ze środowisk, które określają siebie jako prawicowe? Wyszło spore zamieszanie. W „Dzienniku” wspomniany wcześniej Michał Karnowski w rozmowie z Panem wręcz imputuje Panu zdradę, a zastępca redaktora naczelnego, Cezary Michalski, nazywa Pana komikiem, który przekroczył granice śmieszności.



– Wojciech Fibak mieszkał w Nowym Jorku, tam miał majątek, a paszport niepolski – czy jest śmieszny? Nie! Byliśmy z niego dumni. A że trzyma swój majątek za granicą – jego sprawa. Jacek Kaczmarski pewnie też był zdrajcą, że zamiast do Polski, pojechał sobie do Australii, kiedy myśmy tu mieli stan wojenny. Absurd! Temu właśnie służy wolność wywalczona, bym mógł trzymać pieniądze, gdzie mi się podoba, mieszkać, gdzie mi się podoba służyć Polsce z zagranicy. Z wielu naszych rodaków dumni jesteśmy, że odnoszą sukcesy za oceanem: Rafal Olbiński, Michał Urbaniak, Roman Polański – czy to wszystko komedianci?



– W Austrii organizuje się wielkie manifestacje przeciw nowemu traktatowi i w ogóle Unii Europejskiej. Sondaże wskazują, iż 40% Austriaków chce wystąpienia swego kraju z Unii. Na Wyspach Brytyjskich przeciwnych nowemu traktatowi jest ponad 80% obywateli. We Francji i Holandii większość mieszkańców opowiedziała się w referendach przeciw ściślejszej integracji. Nie ma kraju w strefie euro, którego mieszkańcy nie chcieliby powrotu do narodowej waluty. W Polsce przeciw UE jest mniej niż 20% Polaków. Z czego, Pana zdaniem, wynika takie poparcie dla „integracji europejskiej”?

– Z nieoczytania.

– Jest szansa na zwycięstwo nad lewakami i rozpad UE?

– Zawsze jest, bo jest Bóg WSZECHMOGĄCY.

