Berlin napuszcza Paryż na Warszawę. Czy Francja stanie się niemieckim chłopcem na posyłki?

Prezydent Macron to najlepszy francuski polityk, który mógł trafić się Berlinowi. Macron to supereurokrata, zwolennik wszystkiego, co kojarzy się z Unią.

Prezydent Macron uważa, że Unia powinna być „prawdziwa”, to znaczy składająca się tylko z państw europejskich, czyli w mniemaniu Paryża, zachodnioeuropejskich, które swego czasu zjednoczył francuski władca, cesarz Karol Wielki.

W takiej Unii nie ma miejsca dla europejskich kresów, które nie tylko sprawiają, według Paryża, kłopoty, ale na dodatek nie chcą słuchać mądrzejszych i bogatszych, a więc generalnie lepszych od siebie.



