50 najbogatszych Polek. Na liście m.in. Kulczyk, Komorowska, Chodakowska. Zobacz jakie majątki mają polskie milionerki

Przewidywalny acz z kilkoma niespodziankami – tak skomentować można najnowszy ranking 50 najbogatszych Polek. Największym tegorocznym zaskoczeniem, trenerka personalna Ewa Chodakowska.

Jakimi pieniędzmi dysponują najbogatsze Polki oraz czym na co dzień się zajmują? Poniżej prezentujemy zestawienie TOP 5 w najnowszym rankingu tygodnika „Wprost”.

Zobacz także: Przerażający zwyrodnialcy! W Rosji złapano rodzinę kanibali. Przyznali się do zjedzenia 30 ludzi. W ich mieszkaniu znaleziono fragmenty ciał

1. Dominika Kulczyk

Majątek: 7,7 miliarda zł

Zdecydowana liderka rankingu, niezmiennie od kilku lat. Odziedziczył majątek po zmarłym ojcu i w zasadzie dzięki temu stała się najbogatszą Polką. Jest założycielem i prezesem fundacji Kulczyk Fundation. Dodatkowo także jest członkiem Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, prezesem zarządu Polsko Chińskiej Rady Biznesu i współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. Znana również z szerokiej działalności charytatywnej. Na co dzień wraz z rodzina mieszka w Londynie.

2. Barbara Komorowska

Majątek: 1,9 miliarda zł

Awans z trzeciego na drugie miejsce w rankingu to zasługa rozwoju firm, które prowadzi. To ona jest większościowym właścicielem firmy Bakoma, zajmującej się produkcją przetworów mlecznych. Oprócz tego jest również prezesem spółek Komagra czy Bioagra-Oil. Ta druga zajmuje się produkcją paliw. Kilkanaście spółek doprowadziło ją wraz z mężem Zbigniewem do ogromnej fortuny i wysokiego miejsca w rankingu.

3. Grażyna Kulczyk

Majątek: 1,8 miliarda zł

Kolejna przedstawicielka rodziny Kulczyków. Podobnie jak liderka zestawienia swój status zawdzięcza spadkowi po mężu. Znana przede wszystkim z działalności kulturalnej i prowadzenia instytucji kultury. W 2018 roku zapowiedziała otwarcie muzeum sztuki współczesnej niedaleko St. Moritz. W swojej kolekcji posiada działa sztuki wyceniane na co najmniej 100 milionów euro.

Pozostałe miejsca w rankingu.

4. Elżbieta Kaczmarek

Majątek: 1,77 miliarda zł

Właścicielka firmy meblowej m.in. kolekcja Comfort.

5. Teresa Mokrysz

Majątek: 1,3 miliarda zł

Właścicielka firmy MOKATE

Zdecydowanie największym zaskoczeniem wśród najbogatszych jest 47 pozycja Ewy Chodakowskiej. Trenerka fitness prowadząca programy telewizyjne, pisząca książki i udzielająca się na wielu wydarzeniach plenerowych w przeciągu roku zgromadziła majątek wyceniany przez dziennikarzy na 49 milionów złotych.

źródło: Wprost.pl / Wolność24.pl