A może byśmy tak nie kręcili filmu, tylko ratowali dziecko? Dramatyczne sceny z chińskiego blokowiska [VIDEO]

Ogromne szczęście miało 4-letnie dziecko z chińskiego miasta Fuzhou. Zawisło kilkanaście metrów nad ziemią po tym, jak przeszło na drugą stronę balustrady balkonu. Dziecko uratował odważny sąsiad.

Malec był w domu pod opieką babci. Ta jednak wybrała się na zakupy i pozostawiła dziecko samemu sobie.

Malec wyszedł na balkon i między prętami balustrady przecisnął się na drugą stronę.

Na szczęście między prętami ni mieściła się jego głowa, więc zawisł kilkanaście metrów nad ziemią utrzymując się tylko na niej.

Malec nie potrafił poradzić sobie i bezskutecznie próbował znów wdrapać się na balkon.

Pomógł mu dopiero odważny sąsiad, który w ekwilibrystyczny sposób uratował dzieciaka.

Ubaw i „kino” mieli zaś sąsiedzi i mieszkańcy bloku z naprzeciwka. Zamiast ratować dzieciaka całą scenę filmowali.

Autorka filmiku w pewnym momencie sama nawet zrozumiała, iż może należałoby odłożyć telefon i przestać kręcić filmik na YouTube, a zająć się ratowaniem dziecka.

🆘‼️😯🔥 #China: Not for the faint of heart! 4 year old child in Fuzhou climbed outside the balcony of an apartment house. pic.twitter.com/1Ozo3TGb4h

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 27 października 2017