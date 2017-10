Absurdalne rządowe pomysły zmian w prawie budowlanym. „Bez sąsiada się nie wybudujesz”. Komentarz Mentzena powala

Dr Mentzen na swoim profilu facebookowym w zabawny sposób skomentował nowe plany rządu na zmianę przepisów budowlanych. Poszedł o krok dalej i zaproponował kolejne „genialne” pomysły dla premier Szydło.

Jak czytamy w portalu „Dziennik Gazeta Prawna” Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wuzetki będą wydawane tylko wtedy, jeśli nieruchomość graniczy bezpośrednio z co najmniej jedną działką już zabudowaną.

Szacuje się, że tylko 30 proc. powierzchni Polski jest pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – informuje „DGP”. Jeśli takich planów nie ma, to jedynym sposobem na wybudowanie czy to domu jednorodzinnego, czy całego osiedla, jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnej wuzetki.

Dzisiaj wydaje się je nawet wtedy, gdy na żadnej z działek bezpośrednio graniczących z nieruchomością nie ma zabudowań. Wystarczy, że znajdują w okolicy.

Według nowego projektu ma się to zmienić. Jeśli choć jeden bok naszego terenu o długości co najmniej 4 metrów nie graniczy bezpośrednio z zabudowaną już działką, to nie będzie szans, by się na nim pobudować.

Jeśli więc sąsiedzi jeszcze się nie pobudowali, to i my nie będziemy mogli. To samo dotyczy działek graniczących z drogami, parkami, lasami czy nieużytkami.

Tak na tą propozycję odpowiada dr Mentzen i proponuje kolejne „genialne” pomysły jak utrudnić ludziom życie.

Pozwolę sobie zaproponować kilka innych, idących w tym duchu regulacji:

– wydawanie pozwoleń na zakup samochodu, dopiero gdy zrobi to sąsiad

– wydawanie paszportów, dopiero gdy paszport uzyska sąsiad

– dopuszczenie do matury, dopiero gdy zda ją dziecko sąsiada

– wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dopiero gdy założy ją sąsiad

Już nie mogę się doczekać tego nowego rozdziału w historii stosunków pomiędzy sąsiadami…

To co sąsiad? Dawaj 50 tysięcy złotych, albo przez 10 lat się na tej działce nie wybuduję i będziesz miał pustą ziemię na grilla a nie domek na wsi!

Dziennik Gazeta Prawna/ Facebook:Sławomir Mentzen/ Wolność24

