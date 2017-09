Adwokat diabła. Prawniczka Hanny Gronkiewicz-Waltz gra na dwa fronty? Wcześniej reprezentowała łowców roszczeń

To się nie mieści w głowie! Według informacji jakie podał Fakt.pl, wynajęta przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz za ciężkie pieniądze kancelaria prawna, która miała bronić ją przed komisją ds. reprywatyzacji w Warszawie, sama pracowała dla tych, którzy domagali się od miasta roszczeń!

Jak dodaje portal, chodzi o Zofię Gajewską, która jest prawniczką w prestiżowej Kancelarii Pociej, Dubois, Kosińska-Kozak. Do 3 lipca reprezentowała grupę osób, które dochodziły roszczeń do budynku przy ul. Żurawiej 9, a już następnego dnia zaczęła pracować dla prezydent Gronkiewicz-Waltz! Jeszcze do 21 lipca prawniczka reprezentowała zatem zarówno Warszawę, jak i osoby dochodzące roszczeń.

Piotr Lisiecki z Komisji Weryfikacyjnej skomentował to w ten sposób:

-„Biorąc pod uwagę skalę afery reprywatyzacyjnej to albo ratusz jest tak roztargniony, albo tak bezczelny. Kancelaria ma teraz wgląd do dokumentów komisji, które mogą być przez nich wykorzystywane w innych sprawach”.

Mecenas Jacek Dubois również odniósł się do sprawy:

-„Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu reprywatyzacji, to marginalna część naszej pracy. Nigdy nie prowadziliśmy spraw związanych z kupnem roszczeń”.

Przypomnijmy: za każdą godzinę pracy Gronkiewicz-Waltz płaci wynajętym prawnikom 1020 zł! Ale Warszawiacy dla Hani się złożą…

fakt.pl/ Wolność24