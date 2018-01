Policja poszukuje mężczyzny, który próbował dokonać gwałtu. Rozpoznacie go po…przegryzionym penisie

Czegoś takiego jeszcze nie było! Policjanci poszukują mężczyzny, który próbował dokonać gwałtu. Jak rozpoznać podejrzanego? Można to zrobić np. po…przegryzionym penisie.

Dwóch mężczyzn próbowało zgwałcić ciężarną kobietę, którą wraz z jej dzieckiem zgodzili się podwieźć do kliniki. W trakcie podróży zjechali w zarośla, gdzie próbowali zgwałcić kobietę…ta jednak przegryzła penisa jednego z mężczyzn.

Do zdarzenia doszło w Republice Południowej Afryki.

Według zeznań kobiety mężczyźni mieli przy sobie broń, jednak po tym jak zraniła jednego z nich obaj uciekli z miejsca zdarzenia.

Apelujemy do wszystkich placówek medycznych: jeżeli trafi do was mężczyzna z przegryzionym narządem płciowym, należy ten fakt jak najszybciej zgłosić funkcjonariuszom – zaapelowała policja.

Źródło: BBC