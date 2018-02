Poseł Szczerba to pikuś. Tak „obradują” parlamentarzyści w Ugandzie! [VIDEO]

Obrady w polskim parlamencie, choć mogą nam się wydawać niespokojne, są nad wyraz stonowane w stosunku do tego, co dzieje się w innych państwach. W Polsce posłowie ograniczają się do rzucania kartkami, tymczasem w Ugandzie w ruch poszły krzesła i pałki. Tamtejsi politycy po obradach parlamentu są już przygotowani do starcia w Wrestlingu.

