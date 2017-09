Akcja antyterrorystów w Lublinie. Zatrzymali Ahmeda S. „Chciał kupić broń”

Antyterroryści zatrzymali w Lublinie Ahmeda S. To obywatel Norwegii. Próbował kupić broń palną. Jak twierdzi, planował samobójstwo.

Ahmed S. to student medycyny jednej z lubelskich uczelni. Policja otrzymała informację, że próbuje kupić pistolet. Podjęto natychmiast decyzję o jego zatrzymaniu.

Ahmed S. usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu surowy wyrok. Zatrzymania dokonali antyterroryści. Użyto także psa specjalnie szkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych, ale nic w jego mieszkaniu nie znaleziono. Ahmed nie stawiał oporu. Został zatrzymany w sobotę 9 września. Obecnie przebywa w areszcie. Grozi mu poważny wyrok, nawet do 8 lat więzienia. Na razie decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał też zarzut próby nielegalnego nabycia broni. Przyznał się do winy.

Zatrzymany, jak twierdzi, chciał kupić broń, żeby popełnić samobójstwo, ponieważ, ma poważne problemy. Faktycznie, na uczelni z powodu nie zdanych egzaminów grozi relegowanie.

Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie, odmówiła potwierdzenia czy sprawdzane będą ewentualne powiązania Ahmeda S. z organizacjami terrorystycznymi.

