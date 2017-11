Ale wstyd! Na muralu ku pamięci Powstańców Warszawskich zamiast nich są członkowie zbrodniczej formacji

Kompromitująca wpadka przytrafiła się zarządowi Osiedla Powstańców w podwarszawskich Łomiankach. Na muralu namalowanym na ogrodzeniu osiedla zamiast powstańców znaeleźli się żołnierze SS ze zbrodniczej formacji Dirlewangera.

Muralem pochwaliły się kilka dni temu władze Łomianek na swojej stronie internetowej. Dzieło zostało sfinansowane z pieniędzy mieszkańców. Na obrazach pojawiły się między innymi wizerunki pomnika Małego Powstańca , znak Polski Walczącej, biało-czerwona flaga z napisem „Chwała i Cześć Bohaterom” oraz scena przedstawiająca idących do ataku żołnierzy.

Właśnie ten ostatni obraz stał się przyczyną skandalu. Okazało się, że autor dzieła zamiast powstańców namalował członków SS z formacji „Dirlewanger”, która wymordowała m.in. 40 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli. Do tego u jednego z nich widać biało-czerwoną opaskę na ramieniu.

SS „Dirlewanger” to jednostka dowodzona przez Oskara Dirlewangera, złożona z kryminalistów i słynąca z niebywałego okrucieństwa. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie została skierowana do jego stłumienia m.in. na Starym Mieście. I to właśnie Fragment fotografii przedstawiający dirlewangerowców podczas walk na ulicy Focha został przeniesiony na mural.

Na pomyłkę uwagę zwrócił jeden z mieszkańców Łomek. „…dumna nazwa Osiedle Powstańców i do tego wszystkiego kwiatek w postaci upamiętnienia zbrodniarzy Dirlewangera w dodatku z polską opaską na ramieniu. Obciach” – napisał w mediach społecznościowych. Na komentarze nie trzeba było długo czekać.

W oświadczeniu wydanym przez zarząd osiedla przeproszono za pomyłkę, obciążając winą za nią jednak autora muralu. Wkrótce obraz z dirlewangerowcami na zostać zastąpiony innym.

