Ambasador Francji w Polsce zachwycony akcją ratunkową na Nanga Parbat. „Chylę czoło przed odwagą polskich bohaterów”

Ambasador Francji w Polsce zachwycony akcją ratunkową na Nanga Parbat. Pierre Lévy wyraził uznanie dla członków ekipy ratunkowej, którzy dotarli do Elizabeth Revol. Dodał także, że myślami jest z rodziną zaginionego Polaka.

W ekipie ratunkowej, która miała udzielić pomocy uwięzionym Tomaszowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol znaleźli się doświadczeni wspinacze: Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor.

Po pewnym czasie ekipa rozdzieliły się: Bielecki i Urubko ruszyli po himalaistów, Tomala i Bator zostali niżej, na wysokości 5000 metrów, gotowi udzielać pomocy.

Wczoraj doszła do nas szczęśliwa wiadomość, że Bielecki i Urubko dotarli do Revol dwukrotnie szybciej, niż zakładano. Na początku zakładano, że dojście do niej zajmie im 16 godzin.

Udało się uratować jedynie Elisabeth. Bielecki i Urubko znieśli skrajnie wycieńczoną kobietę w bezpieczne miejsce i tam oczekiwali na helikopter, który zabrał ich spod Nanga Parbat.

Niestety Tomaszowi Mackiewiczowi nie udało się pomóc. Mężczyzna został na górze.

Do bohaterskiej postawy polskich bohaterów odniósł się ambasador Francji w Polsce.

Chylę czoło przed odwagą 4 polskich bohaterów, którzy wyruszyli na ratunek Elizabeth Revol i Tomkowi Mackiewiczowi na Nanga Parbat – napisał w niedzielę na Twitterze ambasador Francji Pierre Lévy. Jestem myślami z rodziną i bliskimi Tomka – dodał.

Chylę czoło przed odwagą 4 polskich bohaterów, którzy wyruszyli na ratunek Elizabeth #Revol i Tomkowi #Mackiewicz na #NangaParbat. Jestem myślami z rodziną i bliskimi Tomka. @MSZ_RP @MorawieckiM — Pierre Lévy (@Amb_Francji) January 28, 2018

Oto jak zareagowali an ten wpis internauci.

#szacunek prośba o Legię Honorową. dla bohaterów. — Aleksander Z. Zioło (@oloziolo) 28 stycznia 2018

Jak jest okazja żeby przywalić Polakom to jesteście pierwsi. Prezydentowi @EmmanuelMacron słowa podziękowania dla Polaków nie przejdą ani przez gardło, ani przez klawiaturę. Tam była obywatelka Francji! A wy wywiesiliście białą flagę. Zresztą nie pierwszy raz… WSTYD!!! — Trepik (@Trepik83) 28 stycznia 2018

Pana wpis to miły gest, gest człowieka a nie dyplomaty czy reprezentanta Francji. — Rafał (@Rafa3141) 29 stycznia 2018

Ps:::prosze i domagam się tez aby prezydent Francji odznaczył 4 bohaterów ratujących pana rodaczkę odznaczeniem państwowym i oficjalnie podziękował ratownikom za uratowanie Elis!!!!!! — Grzegorz Kuczma (@Gkuczma) 29 stycznia 2018

