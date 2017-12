Ambasadorka USA przy ONZ wzywa świat do zerwania kontaktów z Koreą Północną i odcięcia jej od dostaw ropy: „Dyktator dokonał wyboru”

Nikki Haley na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ skrytykowała ostatnią próbę rakietową Korei Północnej. – „Dyktator dokonał wyboru, który przybliża świat do wojny” – stwierdziła. Ambasadorka USA wezwała też wszystkie państwa do zerwania kontaktów z Koreą Północną i podkreśliła, że Donald Trump w rozmowie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem zaapelował, by odciąć Pjongjang od dostaw ropy.

Nikki Haley oznajmiła na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że ostatni test międzykontynentalnego pocisku balistycznego „zwiększa zagrożenie wojną, która spowoduje, że Korea Północna zostanie całkowicie zniszczona”.

Ambasadorka USA wezwała ponadto wszystkie państwa do zerwania kontaktów z Koreą Północną i podkreśliła, że Donald Trump w rozmowie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem zaapelował, by odciąć Pjongjang od dostaw ropy.



Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się w trybie pilnym, w związku z ostatnią próbą rakietową Korei Północnej.

Jako pierwsza informację o kolejnej próbie reżimu przekazała we ubiegły wtorek południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap, która informowała, że pocisk „przeleciał na wschód”.

Więcej szczegółów podał Pentagon.

Z oświadczenia Amerykanów dowiadujemy się, że rakieta została wystrzelona z Sain Ni w Korei Północnej i przeleciała około 1000 kilometrów, zanim zatonęła w wodach Morza Japońskiego, na terenie tamtejszej strefy ekonomicznej.

Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że pocisk nie stanowił zagrożenia dla „Stanów Zjednoczonych, ich terytoriów, ani sojuszników”.

– „Nasze gwarancje obrony wobec sojuszników, w tym Korei Południowej i Japonii, w obliczu tych zagrożeń, pozostają niezmienione. Pozostajemy w gotowości obrony nas i naszych sojuszników przed każdą prowokacją bądź atakiem” – czytamy w oświadczeniu Pentagonu. (PAP)

