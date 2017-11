Ameryka ma nowego bohatera. Miał ocalić samobójczynię, a powstrzymał terrorystę [WIDEO]

Policjant z Nowego Jorku, który postrzelił uzbeckiego terrorystę Sajfullo Sajpowa został wezwany do zupełnie innego zdarzenia. Miał ratować dziewczynę, która groziła samobójstwem.

28-letni Rayan Nash spieszył na wezwanie do jednej ze szkół na Dolnym Manhattanie, w której nastolatka groziła popełnieniem samobójstwa. Wtedy dowiedział się, że w okolicy ktoś samochodem rozjeżdża ludzi.

Nash natknął się na Sajpowa kiedy ten wyskoczył ze swojej ciężarówki po tym jak wcześniej rozjechał nią 8 osób i zderzył się ze szkolnym autobusem.

Policjant wezwał terrorystę, by rzucił broń, a gdy ten nie zrobił tego, Nash go postrzelił. Jak się okazało terrorysta nie miał prawdziwej broni, tylko pistolet do paintballa i na plastikowe kulki. Wszystko wskazuje na to, że terrorysta chciał zginąć podczas zamachu.

Sajpow został ranny, ale już w środę przywieziono go do sądu, gdzie składał zeznania. Do sądu został wwieziony na wózku inwalidzkim. Uzbecki terrorysta, jak oświadczył, jest zadowolony z tego co zrobił i powiedział, że chciał zabić jak najwięcej osób.

W zamachu islamskiego terrorysty zginęło 8 osób, a 11, w tym dzieci zostało rannych. Ogromnego pecha miała szóstka przyjaciół z Argentyny, którzy przybyli do Nowego Jorku na wycieczkę z okazji 30 rocznicy ukończenia szkoły.

Feralnego dnia wybrali się na wycieczkę rowerową i właśnie jechali Chambers Street kiedy terrorysta zaczął rozjeżdżać ich samochodem. 5 Argentyńczyków zginęło, a jeden został ranny. Ofiarą zamachowca była też obywetelka Belgi.

Policja szuka domniemanego wspólnika terrorysty, również Uzbeka – Kadyrowa. Poniżej nagranie uciekającego po zamachy na Manhattanie terrorysty.

