Ameryka opłakuje ofiary, a lewacy już wykorzystują tragedię do promowania swojej ideologii. Podłe i głupie komentarze wiceprezes popularnej stacji i Hillary Clinton

59 osób zginęło, a ponad w 500 zostało rannych w masakrze do jakiej doszło w czasie koncertu muzyki country w las Vegas. Bilans ofiar nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Nawet to jednak nie powstrzymuje lewicowców od wyjątkowo podłych komentarzy i propagowania swej ideologii.

Do masakry doszło w trakcie koncertu muzyki country, kiedy to 64-letni Stephan Paddock otworzył ogień z broni maszynowej do bawiącego się tłumu.

W amerykańskich mediach, które w swej zdecydowanej większości lewicowe, a nawet skrajnie lewackie zaczęto analizować, iż większość ofiar to zwolennicy Trumpa, gdyż to oni właśnie są w głównej mierze miłośnikami muzyki country.

Do tych głupich i pozbawionych jakiegokolwiek wyczucia analiz (tak jakby rzeczywiście w takim momencie trzeba było rozważać polityczne poglądy ofiar) swym wyjątkowo podłym komentarzem podłączyła się wiceprezes CBS jednej z największych stacji telewizyjnych Stanów Zjednoczonych i wielka zwolenniczka Hillary Clinton.

Hayley Geftman-Gold napisała, iż nawet nie współczuje ofiarom, bo większość z nich to Republikanie. Tych obrzydliwych i podłych słów nie znieśli nawet właściciele lewicowej stacji CBS, więc została ona natychmiast zwolniona.

W mediach już rozpoczęła się debata o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do broni. Demokraci – lewica wykorzystują każdą taką tragedie, by podważyć drugą poprawkę do Konstytucji USA, która właśnie daje obywatelom prawo do posiadania broni.

Tymczasem broń której użył morderca do rozstrzelania bawiących się ludzi jest w USA nielegalna. Paddock użył automatycznego karabinu, których posiadanie i używanie poza strzelnicami jest zabronione.

Podłością i głupotą błysnęła sama Clintonowa, która po miesiącach chowania się i przeżywania wyborczej klęski ponownie zaczęła występować publicznie w związku z promocją swej książki „Co się stało”. W komentarzu w mediach społecznościowych napisała, iż trudno sobie nawet wyobrazić ile byłoby ofiar, gdyby zabójca użył tłumika.

Tego było już za dużo nawet dla wielu Demokratów, którzy nieoględnie powiedzieli jej, by choć na moment „zamknęła ryja”.

