Czego nie powiedzą Wam media głównego nurtu o strzelaninie w Las Vegas? Morderca strzelał do ludzi jak do kaczek, to była tzw. gun free zone

Po ostatniej, największej w historii strzelaninie w USA, media głównego nurtu masowo zaczęły informować o tym, że w kraju gdzie jest szeroki dostęp do broni mężczyzna zastrzelił kilkadziesiąt osób.

Tak sformułowany news wywołał oczywiście falę komentarzy, w kontekście dyskusji nad zwiększeniem dostępu do broni w Polsce, że do takich sytuacji dochodziłoby u nas regularnie.

Po pierwsze – do takich sytuacji nie dochodzi w USA regularnie, ale rzadko, właśnie dlatego są one tak medialne. Po drugie – festiwal, jak większość tego typu imprez, był tzw. gun free zone, czyli strefą wolną od broni.

Na teren festiwalu był zakaz wnoszenia noży, nożyczek, pistoletów i innego rodzaju broni. W związku z tym zamachowiec mógł bez skrępowania strzelać do ludzi jak do kaczek, a nikt nie mógł go powstrzymać. Udało się to dopiero zmobilizowanym siłom policji. Po drugie nie był to przykład zwykłego obywatela, który bez powodu strzelał do innych ludzi, ale zorganizowany akt terroru, o czym świadczy chociażby zgromadzony i przygotowywany przez niego arsenał broni.

Zamachowiec wiedział, że ludzie tam będą kompletnie rozbrojeni. Brak ochrony, policja też nieobecna – skomentował Obywatel D.C.

Do wszystkich strzelanin, w których zginęło więcej niż trzy osoby dochodziło właśnie w strefach, gdzie obowiązywał zakaz noszenia broni. Działania sprawców może różnić motyw, ale to właśnie „gun free zone” łączy wszystkie ataki. Jest to więc, wbrew temu co mówią lewackie media, argument ZA poszerzeniem dostępu do broni, a nie przeciwko.

Dla przykładu kilka takich ataków, do których dochodziło w ostatnich latach: Oak Creek, Wisconsin – 2012; Aurora, Kolorado – 2012; Centrum handlowe w pobliżu Happy Valley, Oregon – 2012; Blacksburg, Wirginia – 2007; Salt Lake City, Utah – 2012; Washington Navy Yard, Waszyngton DC – 2013; Chicago, Illinois – 2015; Rockdale, Georgia – 2015; Filadelfia, Pensylwania – 2015; New Holland, Południowa Karolina – 2015. Teraz do tej listy dołączyło Las Vegas.

Źródło: hoplofobia.info/Facebook/wolnosc24.pl