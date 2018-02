Egzekucja bestii z Teksasu. Przed zabiciem dwóch córek zadzwonił do żony, by słyszała jak konają

W więzieniu w Huntsville, w stanie Teksas, dokonano w czwartek wieczorem (czasu lokalnego) egzekucji 62-letniego Johna Battagli, skazanego na śmierć za zamordowanie w maju 2001 r. swoich dwóch córek w wieku 9 i 6 lat.

Battaglia, były księgowy, dokonał tych zabójstw ze szczególnym okrucieństwem w swoim mieszkaniu w Dallas.

Zastrzelił dziewczynki, przedtem zapewniając aby ich matka, czyli jego żona z którą był w separacji, słyszała ich krzyki i odgłosy strzałów przez telefon.

Zbrodnia wstrząsnęła wówczas Ameryką i była szeroko opisywana przez prasę.

Egzekucji, poprzez wstrzyknięcie trucizny, dokonano po tym jak Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek obrońców Battagli o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Adwokaci twierdzili, że Battaglia cierpi na chorobę psychiczną i jest niezdolny do zdania sobie sprawy ze swojego czynu.

Według Associated Press Battaglia nie wykazał przed egzekucją skruchy, a nawet zdawał się być w dobrym nastroju.

Była to już trzecia egzekucja skazanego w tym roku w USA; wszystkie odbyły się w Teksasie.

While waiting on news from SCOTUS to hear whether Texas will carry out the execution of #JohnBattaglia, I'm watching @deray have a discussion with @BreneBrown about empathy. Deray is talking about visiting prison. Brene said "people are hard to hate close up; move in." — Robin Konrad (@RCKonrad) February 2, 2018

EXECUTED: The State of Texas has executed John Battaglia for his killing of his two young daughters while their mom listened helplessly on the phone. https://t.co/dTchx9xH0L pic.twitter.com/gGsJDlbcqm — FOX 4 NEWS (@FOX4) February 2, 2018

The brutal deaths of these 2 little girls, #FaithAndLiberty, are why #JohnBattaglia has forfeited his life. pic.twitter.com/taZVRLiIKG — Raine Devries (@RaineDevries) February 2, 2018

Źródło: PAP/ Fox News/ Nczas