Katoliccy księżą zastrzeleni w swoim samochodzie. To najbardziej niebezpieczny kraj dla duchownych

Dwaj katoliccy księża zostali zastrzeleni w swoim samochodzie w niespokojnym stanie Guerrero na południowym zachodzie Meksyku – poinformowały w poniedziałek (czasu miejscowego) lokalne służby bezpieczeństwa.

Napastnicy zatrzymali samochód na szosie i otworzyli ogień – przekazano. Ranne zostały cztery osoby podróżujące wraz z duchownymi, w tym jedna ciężko.

„Prosimy Boga o nawrócenie dla tych, którzy zapomnieli, że wszyscy jesteśmy braćmi, i dopuszczają się czynów, które ranią godność ludzką, są skierowane przeciw darowi życia i powodują cierpienie w rodzinach i społeczeństwie” – przekazała archidiecezja Acapulco w oświadczeniu.

Motyw ataku nie jest znany. Według danych katolickiego portalu informacyjnego CCM Meksyk jest dla osób duchownych najbardziej niebezpiecznym krajem na świecie, a w ciągu ostatnich sześciu lat zginęło tam 21 księży.

Władze USA w styczniu „stanowczo odradziły” swym obywatelom podróż do pięciu stanów meksykańskich, w tym Guerrero. W każdym z nich – oprócz Guerrero są to: Tamaulipas, Sinaloa, Colima i Michoacan – działają gangi narkotykowe, przebiegają tamtędy szlaki przemytu narkotyków lub uprawiane są tam nielegalnie rośliny psychoaktywne. Wszystkie te stany zaklasyfikowano do grupy regionów świata o najwyższym poziomie zagrożenia, obok ogarniętych wojnami Syrii, Jemenu i Somalii.(PAP)